يشرف عليها سكرتير المنيا.. مكافحة الفساد استراتيجية وطنية وضعتها الدولة

استراتيجية وطنية وضعتها الدولة لمكافحة الفساد بالمجتمع المصرى من خلال وضع الأهداف والسياسات والبرامج والآليات التى تكفل محاصرته وتفعيل ثقافة مجتمعية رافضة للفساد.

تتركز الاستراتيجية على 8 محاور هي: رصد أهم مظاهر الفساد، التشخيص الدقيق لمشكلة الفساد للوقوف على أسبابه، تحديد أهم نقاط القوة والضعف فى منظومة العمل ومكافحة الفساد، تحديد التهديدات التى تواجهها منظومة العمل لمكافحة الفساد فى والفرص التى يمكن استغلالها لدعمها، التحديد الدقيق للأهداف مع مراعاة تحقيقها عبر الأمد القريب والمتوسط، تحديد السياسات الواجب إتباعها لتحقيق الأهداف ومعالجة الظواهر المسببة للفساد.

وكذا تحديد الإجراءات المطلوبة للمشاركة الفاعلة فى مكافحة الفساد من كافة الجهات المعنية وعلى رأسها الأجهزة الرقابية وجهات إنفاذ القانون والأجهزة الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى، ووضع آليات لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الفساد.

وكانت محافظة المنيا نظمت بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية احتفالية تحت شعار "متحدون على مكافحة الفساد"، تم خلالها المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة والمشروف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمحافظة، وبشر طاهر مدير المكتب الفني للمحافظة ومنسق الاستراتيجية وأيمن ظريف مدير عام التفتيش المالي والإداري وحسب الله محمد مدير مكتب المتابعة بالمحافظة وعدد من أعضاء مكتب المتابعة والتفتيش المالي والإداري بالمحافظة

وأكد المحافظ أن الفساد يعد أحد أهم الظواهر المعقدة، حيث يمثل عقبة أمام حركة التقدم الاقتصادي، ولا سبيل إلى تجاوز هذه العقبة إلا بالإرادة القوية والجهود الإصلاحية الحقيقية، وقد أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بمرحلتيها الأولى والثانية، وتفعيل الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية، كما اشتمل دستور جمهورية مصر العربية على بابٍ كاملٍ يؤكد على استقلال الأجهزة الرقابية والتزام الدولة بمكافحة الفساد.

ووجه المحافظ، التحية والتقدير لرجال هيئة الرقابة الإدارية والتي تمثل الحصن المنيع لممارسة الجهاز التنفيذي لعمله، فصار دورهم الهام في مكافحة الفساد محل تقدير وإشادة لجميع مؤسسات الدولة من خلال نجاحهم في ضبط العديد من القضايا، حتى أصبحوا الشريك الأهم في حماية المال العام.

وقال "القاضي" إن محافظة المنيا عملت على تدريب العاملين بالجهاز الإداري لرفع كفاءتهم وإعداد كوادر صف ثاني وثالث من القيادات للوصول إلى جهاز إداري كفء وفعال لمكافحة الفساد المالي والإداري، بالإضافة إلى تحديث الهياكل التنظيمية، كما تم تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني، وربط المراكز التكنولوجية على مستوى مراكز ومدن المحافظة لتبسيط الإجراءات وفصل مؤدي الخدمة عن صاحبها.