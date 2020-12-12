مدير تطوير بحيرة عين الصيرة: المشروع يشمل ممشى سياحي بطول 2500 متر

قال المهندس محمد الدسوقي، مدير مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة، إن المشروع يشمل إنشاء ممشى سياحي ومنطقة مطاعم ومجموعة نوافير عائمة، بالإضافة إلى كافتيريات وساحات شاي.

وأضاف "الدسوقي" خلال لقائه مع برنامج "صالة التحرير"، من تقديم الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن تصميم المشروع تم على يد أكبر المكاتب الاستشارية بعد تعاقد هيئة المجتمعات العمرانية معه، موضحًا أن الممشى السياحي الخاص بالمكان سيصل طوله إلى 2500 متر، يتخلله أماكن انتظار ومحلات وأكشاك صغيرة للوجبات الخفيفة والمشروبات الباردة والساخنة.

وتابع مدير مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة: "المكان سيشتمل أيضًا على 3 مطاعم، أحدهم سيكون بالقرب من كوبري الحضارات، واثنين آخرين انتهينا مؤخرا من إنشاء هياكلهم الحديدية، ويتبقى فقط واجهتهما الزجاجية".

وأكمل: "سيكون هناك جزيرة شاي بأجود أنواع أرضيات الخشب البلاستيكي، وكذلك الجزيرة الاستوائية التي كانت داخل البحيرة وتم تشكيلها، بالإضافة إلى أن المنطقة ستحتوي على الكثير من النباتات النادرة الموجودة في مصر".

وأشار "الدسوقي"، إلى أن المكان في السابق، كان مرتع للحيوانات الضالة والنافقة، وكانت هذه البحيرة عبارة عن منطقة مخلفات، لدرجة أننا كنا لا نرى المياه من حجم المخالفات المتواجد بالبحيرة، وكان يجب النظر والعمل على البينة التحيتة المحيطة بالمكان نفسه، والبداية كان بقيام القوات المسلحة، بتجديد وإحلال شبكة الصرف الصحي بالطرق المحيطة للبحيرة، والتي كانت ترمي على البحيرة وحولتها إلى مصرف.

واستطرد: "ثم قامت القوات المسلحة بإنشاء شبكة طرق وتمهيد الطريق الرابط بين كورنيش المعادي بطريق صالح سلام بمنطقة السيدة عائشة، كما تم إنشاء كوبري يربط منطقة جنوب بطريق النصر بالطريق الدائري".

وأكد "الدسوقي" أن شبكة الطرق كان يجب تطويرها في البداية، وقبل عمليات تنفيذ المشروع، لأن المنطقة تحتوي على متحف الحضارات الذي سيأتي له زيارات من كل دول العالم.

وكشف مدير مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة، أن تطوير المنطقة ككل والبحيرة بوجه خاص، رفع سعر تأجير وشراء الوحدات السكانية بمنطقة "عمارات الفسطاط" إلى 10 أضعاف، سواء للإيجار أو التمليك، موضحًا أن حياة ناس في هذه المنطقة اختلفت من كل الجوانب بعد عمليات التطوير.