تحويل شارع المنشية بطور سيناء إلى ممشى سياحي

أجرت المهندسة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، يرافقها اللواء جمال عبد الرشيد، السكرتير العام للمحافظة، اليوم الأحد، جولة تفقدية بشارع المنشية في مدينة طور سيناء، لاستعراض الخطوط العريضة لغلق الشارع، تمهيدًا لتحويله إلى ممشى سياحي.

وأكدت نائب المحافظ، أنه جاري الانتهاء من التصميمات المقترح لإعادة تخطيط وتطوير الشارع والمحال التجارية التي توجد به، مع إلغاء بعض الأنشطة غير المناسبة ونقلها إلى سوق بدر الحضاري.

وقالت النائبة، إنه جرى تشكيل لجنة لإعادة تحديد وتوزيع الأنشطة، التي ستتواجد في المكان مع مراعاة البعد الاجتماعي.

جدير بالذكر، أن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وجه بتحويل شارع المنشية إلى ممشي سياحي، وإعادة تخطيط وتطوير الشارع والمحال التجارية التي توجد به وإلغاء بعضها، مع مراعاة البعد الإنساني.

كما وجه، بنقل جميع محال الدواجن والأسماك إلى سوق بدر الحضاري الجديد، والإبقاء على باقي الأنشطة، مع إزالة جميع التعديات على خط التنظيم في الشارع، وغلق الشارع أمام حركة مرور السيارات، وفتح الشوارع والمحاور المرورية الجانبية له، لخدمة المحال والأنشطة التجارية التي توجد بالمنطقة.