توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 13- 12-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

يمكن للأبراج الفلكية أن تساعد في تحديد التوافق بين الأشخاص من خلال الصفات التي تجمعهم، حيث يهتم علم الأبراج الفلكية بتقديم تحليل مفصل لشخصية الفرد وفقًا لتاريخ ميلادهم، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها توقعات الأبراج على الصعيدين المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

توقعات الأبراج لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر بمنزل الحظ واليوم سيكون الوقت رائعا للخروج والانطلاق ولا شيء يقيدك.

توقعات الأبراج لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

تساعدك الأفلاك على نشر سحرك بسهولة على الجميع وتضعهم في جيبك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان عمر الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أبريل.

توقعات الأبراج لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

ترتفع أسهمك واليوم تأخذ مكانتك شكلا مفرحا ورائعا.

توقعات الأبراج لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثامن ويمدك ذلك بروح المثابرة والتخطيط ويساعدك ذلك على إصابة أهدافك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة عبير صبري، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.

توقعات الأبراج لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك.. ابتعد عن التعنت والتشدد للحفاظ على علاقاتك.

توقعات الأبراج لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا حاول أن تتنازل قليلا لتحافظ على انسجام حياتك العاطفية.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء كريم محمود عبدالعزيز، ويوافق تاريخ ميلاده 14 يونيو.

توقعات الأبراج لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يمنحك اليوم سلوكا يقظا ويساعدك على تحقيق فوائد عديدة.

توقعات الأبراج لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحب تدفعك نحو الاقتراب ممن تحب وتساعدك على الالتزام بواجبك تجاه الأهل والأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان اللاعب ليونيل ميسي، ويوافق تاريخ ميلاده 24 يونيو.

توقعات الأبراج لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

اليوم تدعمك الأفلاك، انتهز الفرصة واقترب من الآخرين بثقة.

توقعات الأبراج لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

لا تقاوم مشاعرك، فالقمر في منزل الحب ينير دربك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم ممثل ولاعب درامز فرقة كايروكي، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أغسطس.

توقعات الأبراج لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك.. تعامل باعتدال مع الزملاء والأهل والأقارب واسمعهم بهدوء.

توقعات الأبراج لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا احترس من سوء تفاهم وكن هادئا أمام الاستفزاز.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء سلمى حايك، ويوافق تاريخ ميلادها 2 سبتمبر.

توقعات الأبراج لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يمدك بكنز من المفردات الأنيقة التي تنفعك في علاقاتك.

توقعات الأبراج لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي داعم وقد يجعل كل من تحبهم يبادلونك المشاعر ويعجبون ويتعلقون بك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان الراحل حسن حسني، ويوافق تاريخ ميلاده 15 أكتوبر.

توقعات الأبراج لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني ومن المهم أن تعتمد اليوم على روح الحذر في خياراتك وحساباتك.

توقعات الأبراج لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

اليوم يمدك الفلك بأفكار كثيرة لكن لا تتسرع في كلامك وأقوالك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان محمد حماقي، ويوافق تاريخ ميلاده 4 نوفمبر.

توقعات الأبراج لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

تزداد اليوم نقاطك الإيجابية في عيون الآخرين وتتحرك بجرأة وشجاعة.

توقعات الأبراج لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في برجك ويساعدك ذلك على إثبات وجودك وتفتن الجميع بسحر شخصيتك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة بسمة، ويوافق تاريخ ميلادها 7 ديسمبر.

توقعات الأبراج لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تتحدث فقط مع من تثق بهم وأن تتعامل بحرص.

توقعات الأبراج لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

تميل للانعزال ومع ذلك عليك أن تنجز ما عليك من واجب نحو من تحب بدون تأجيل.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة نجوى فؤاد، ويوافق تاريخ ميلادها 6 يناير.

توقعات الأبراج لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر واليوم قد يلعب الزملاء أو الأصحاب دورا كبيرا في إجابة سؤالك.

توقعات الأبراج لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. الشمس والقمر في وضع داعم ويعدك ذلك بالسعادة ويمنحك أجواءً رومانسية.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة ياسمين صبري، ويوافق تاريخ ميلادها 21 يناير.

توقعات الأبراج لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

رغم معاكسة الشمس والقمر في منزل العمل تستطيع أن تحصل على التقدير إذا كنت مستعدا للعطاء والعمل بدقة.

توقعات الأبراج لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

اليوم ينصحك الفلك بألا تعذب نفسك بعدم الرضا واستفد مما هو متاح.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة حنان ترك، ويوافق تاريخ ميلادها 7 مارس.