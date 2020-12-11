حظك اليوم الجمعة 11-12-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

يهتم البعض بعلم الأبراج وحظك اليوم لمختلف الأبراج، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الكاتبة الجزائرية أحلام مستغانمي، ويوافق تاريخ ميلادها 13 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان الراحل نور الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 28 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان إيهاب فهمي، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة غادة عبدالرازق، ويوافق تاريخ ميلادها 6 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة تامر هاشم لاعب درامز فرقة كايروكي وممثل، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الإعلامية وفاء الكيلاني، ويوافق تاريخ ميلادها 10 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان أنور وجدي، ويوافق تاريخ ميلاده 11 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان خالد سليم، ويوافق تاريخ ميلاده 6 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

ومن أبرز مشاهير برج الميزان المطرب اللبناني ملحم زين، ويوافق تاريخ ميلاده 21 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة هند رستم، ويوافق تاريخ ميلادها 12 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة رانيا يوسف، ويوافق تاريخ ميلادها 1 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة سميرة سعيد، ويوافق تاريخ ميلادها 10 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان مروان خوري، ويوافق تاريخ ميلاده 3 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان صابر الرباعي، ويوافق تاريخ ميلاده مواليد 13 مارس.