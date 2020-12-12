حظك اليوم السبت 12- 12-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

نقسم الأبراج إلى أربع مجموعات، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يمنحك روحا ملهمة تساعدك على تنمية مكاسبك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد بمنزل الحظ يعدانك بأوقات حلوة تقضيها مع الأحباب والأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان هيثم أحمد زكي، ويوافق تاريخ ميلاده 4 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في مواجهتك.. ابتعد عن المغامرة واصبر ولا تتخذ مواقف عنيفة.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا ما زالت علاقتك بشريك حياتك معرضة للتوتر.. حافظ على هدوئك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الإعلامية ريّا أبى راشد ، ويوافق تاريخ ميلادها 12 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل الإيجابي.. تهتم اليوم بتحقيق تقدم شخصي وتتصرف بنضج وتوظف جهودك جيدا.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط تثابر اليوم من أجل توطيد علاقتك بالآخر وإنجاز واجبات منزلية.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة زبيدة ثروت، ويوافق تاريخ ميلادها 14 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

الوضع الفلكي داعم وسماؤك صافية ولديك كل الحماس لتبدأ جديدا.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب مما يجعلك عاطفيا وتميل اليوم نحو إظهار مشاعر إيجابية.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة غادة عبدالرازق، ويوافق تاريخ ميلادها 6 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك أن تحافظ على مظهرك الرصين وأن تتجنب القيل والقال.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

فينوس تقترن بالقمر في مربع برجك واليوم عليك أن تتماسك ولا تفقد أعصابك إذا واجهتك خلافات عاطفية أو عائلية.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد النجمة العالمية ساندرا بولوك، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

الحالة الفلكية تدعمك وتدفعك للتعامل بود وبروح مرحة وتكتشف بداخلك طاقات جديدة وقد يعدك الفلك أيضا بلقاءات موفقة.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والخلافات القمر في منزل العلاقات يساعدك أن تستمع جيدا للطرف الآخر وتتفهم مشاعره.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان يوسف الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وعليك اليوم أن تهتم بدراسة خطواتك وتمسك بالدقة كي يحالفك الحظ

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

تميل اليوم لدراسة مشاكل تشغلك وقد تجد إجابات لأسئلتك وتعالج قضية معلقة، فقط اعتن بأقوالك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان النجم العالمي ويل سميث، ويوافق تاريخ ميلاده 25 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

تستطيع اليوم أن تقفز فوق العقبات وتثبت نفسك في كل عمل تقوم به.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمنحك سحرا وتبدو مستعدا للتعاون والعطاء وتكسب الجميع.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان خالد صالح، ويوافق تاريخ ميلاده 12 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

الشمس وعطارد في برجك يساعدانك على تجسيد أفكارك فقط لا تعلن خططك وتجنب الفخر بنفسك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر ومن المهم ألا تتبرع بالحديث عن أخبارك الشخصية.

ومن مشاهير برج القوس الفنان طلعت زكريا، ويوافق تاريخ ميلاده 18 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في وضع داعم يدفعك لتنمية أعمالك وقد تشعر اليوم بالارتياح ويدعمك المخلصون.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

اقتران فينوس مع القمر في منزل الأصدقاء يمنحك تألقا وفصاحة ويتسم حديثك بالبلاغة والحجة.

ومن مشاهير برج الجدي الفنانة مريم فخر الدين الذي يوافق تاريخ مولدها 8 يناير

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر ما زال معاكسا.. سيطر على قلقك الداخلي فالتوتر يجلب الفشل.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

اليوم تميل للتمرد على الروتين، فقط تجنب الجدال الذي قد يؤدي لصدام.

ومن مشاهير برج الدلو المذيعة العالمية أوبرا ونيفري الذي يوافق تاريخ ميلادها 29 يناير

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر في منزل الحظ يشحذ ذهنك بأفكار براقة، وعليك أن تسجلها ولا تهملها.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

فينوس تقترن مع القمر في وضع داعم وقد يعدك ذلك بتوافق عاطفي وحدث يسعد قلبك.

ومن مشاهير برج الحوت الفنانة تحية كاريوكي التى يوافق تاريخ ميلادها 22 فبراير