حظك اليوم الخميس 10-12-2020 على الصعيدين المهني والعاطفي

تستعرض "الوطن" حظك اليوم على الصعيد العاطفي والمهني، استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، حيث تنقسم الأبراج إلى 4 مجموعات هوائية وترابية ومائية ونارية.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك ويجب أن تنتبه لحقوقك ولا تندفع في قراراتك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا ينصحك الفلك أن تتخذ مسافة كافية تفصلك عن المشاحنات مع شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة مي نور الشريف، ويوافق تاريخ ميلادها 10 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

تنافر القمر والمريخ في منزلي الصحة يطالبك أن تعير مزيدا من الاهتمام لصحتك.. نظم جهودك ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

فينوس في مواجهة برجك ومن المهم أن تتأنى في انفعالاتك وفي ردود أفعالك مع الطرف الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة بدرية طلبة، ويوافق تاريخ ميلادها 24 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

اليوم تستطيع أن تكون فعالا ومؤثرا وتبث الحماس فيمن حولك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر ما زال في منزل الحب وفي الأفق وعود عاطفية وفرص تظهر أمامك، فلتحسن استغلالها.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة ميار الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

يطالبك الفلك أن تراجع ما تسمعه وألا تعطي ثقتك إلا لمن يستحقها.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

ما زال القمر معاكسا وتشعر اليوم بعدم الاستقرار وبعض الارتباكات مع العائلة والأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان أحمد السعدني، ويوافق تاريخ ميلاده 16 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يدعم نشاطاتك وقد تحصل على رد أو خبر يفرحك وتحقق نجاحا.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

ما زال الفلك يدعمك ويمدك بالعاطفة المشتعلة وتتفجر حيوية ونشاطا.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة تامر هاشم لاعب درامز فرقة كايروكي وممثل، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

تنافر القمر والمريخ في منزلي المال يطالبك اليوم أن تدرس جيدا أمورك المهنية والمالية كي تتخذ قرارات صائبة.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد في وضع معاكس وعليك أن تنتبه لعلاقتك بالأهل والأحباب وأن تركز على اللازم عمله وإنجازه.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان رياض القصبجي، ويوافق تاريخ ميلاده 13 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر ما زال في برجك يسلط الضوء على براعتك وتعرف كيف تفرض نفوذك بنعومة.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

تناغم الشمس مع القمر يمنحك يوما من السعادة العاطفية الخالصة.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة ديانا حداد، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر وعليك بالعمل في سرية وكتمان وعدم إعلان خططك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

نافر القمر والمريخ في منزلي الصحة قد يجعلك تشعر بالقلق والعصبية ويجب أن تُحكّم عقلك وتهتم بصحتك وسلامتك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة زيزي عادل، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزل الأصدقاء يعدك بلقاءات جديدة ويمنحك الفرصة لتغيير بعض الأفكار.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

المريخ في منزل الحب يجعلك تشعر بأهميتك ويملي عليك ذلك أن تتصرف برقي.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان عمرو سعد، ويوافق تاريخ ميلادها 26 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

ما زال القمر معاكسا والفلك يطالبك بتوخي الحيطة والحذر الزم الكتمان في تعاملاتك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

قد تكون هناك ارتباكات كبيرة لكن بمواجهتك لها ستجد حلا وعلاجا.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة نادية لطفي، ويوافق تاريخ ميلادها 3 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

تناغم الشمس مع القمر يدعمك... اعتمد اليوم على ما لديك من روح مثابرة وتحدي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحظ يساعدك أن تعيش الحياة كما تحب وتشعر بالحرية والاتزان.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان تيم حسن، ويوافق تاريخ ميلاده 17 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

تنافر القمر والمريخ بمنزلي المال يطالبك أن تخطط جيدا وتعتني بخطواتك وابحث سبل تنمية مدخراتك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحظ تدعمك وتجعلك أكثر سحرا وجاذبية وقدرة على التأثير في الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان رامي صبري، ويوافق تاريخ ميلاده 15 مارس