حظك اليوم الأربعاء 9-12-2020 على الصعيدين المهني والعاطفي

يبحث محبو عالم الفلك والأبراج عن توقعاتهم اليومية من برجهم الذي يحمل لهم رسالة بشكل خاص تميز كل برج عن الآخر، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

تميل اليوم لتحقيق نوع من الاستقلالية وترفض سيطرة البعض عليك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا القمر في مواجهة برجك يدفعك لمهاجمة شريك حياتك.. لا تفقد أعصابك!

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الكاتبة الجزائرية أحلام مستغانمي، ويوافق تاريخ ميلادها 13 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل وإذا كلفت بأداء مهمة، ستنجزها على أكمل وجه.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط تبدو قادرا أن تتغلب على المشاكل بما تملك من حماس وطاقة، فقط لا تتسرع في ردود أفعالك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان الراحل نور الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 28 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

تبدو نشيطا وتظهر قدراتك ومواهبك وقد تفرح ببعض المستجدات.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. القمر في منزل الحب يملؤك بكنز من المشاعر واليوم تعبر عن ذلك بسلاسة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان إيهاب فهمي، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك وقد تشعر بالتشوش وعليك ألا تتسرع اليوم في قراراتك وردود أفعالك!

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

اليوم كن صبورا أمام المشاكل وكل أشكال المعارضة.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة غادة عبدالرازق، ويوافق تاريخ ميلادها 6 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يساعدك أن تحقق تطورا وتعيش أجواءً حافلة بالمفاجآت والمعرفة.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. تنصلح اليوم أمور عاطفية أو عائلية وقد تحقق تقاربا مع الأحباب والأخوة.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة تامر هاشم لاعب درامز فرقة كايروكي وممثل، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل المال يدفعك للتركيز على أمور مالية ومهنية، ومن المهم أن تراجع جيدا خطواتك وحساباتك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

عليك أن تقاوم ميلك للعصبية مع الأهل والأحباب ولا تتسرع في أقوالك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الإعلامية وفاء الكيلاني، ويوافق تاريخ ميلادها 10 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

أمامك نشاطات ومشاريع تحسن إدارتها وتعود بالنفع عليك وعلى من حولك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمنحك اليوم سحرا ويملأ قلبك بمشاعر دافئة.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان أنور وجدي، ويوافق تاريخ ميلاده 11 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة السلبي وعليك أن تعتني بصحتك وسلامتك.. قد تلاحظ كل صغيرة وكبيرة لكن لا تعلن أفكارك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

اليوم الوضع الفلكي قد يثير المشاكل ويزيد التوتر.. حاول أن تتجنب تصعيد المواقف.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان خالد سليم، ويوافق تاريخ ميلاده 6 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

اليوم تتحسن لياقتك ويمدك الفلك بروح تفاؤل والمناخ مثالي للتقدم.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء.. واليوم قد تجد الأحباب والأصحاب من حولك يمنحونك اهتماما كبيرا ويدعمون تقدمك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان ماجد الكدواني، ويوافق تاريخ ميلاده 10 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. فلا تستسلم للإحباط وتمسك بأحلامك وطموحاتك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

انتبه لأن إحساسك بالقلق والتوتر قد يضر اليوم بعلاقاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة جنات، ويوافق تاريخ ميلادها 6 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يرفع معنوياتك وتحقق مكاسب وقد تلتقي بأشخاص يعتمد عليهم.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

اليوم أنت أقوى مما تعتقد وتبدي استعدادا للعطاء بسخاء وتعدك الأفلاك بأوقات ممتعة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة زينة، ويوافق تاريخ ميلادها 4 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر بمنزل المدخرات يدفعك للتركيز على إدارة أعمالك وأموالك.. تحسن التصرف وتخطط جيدا لبعيد.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والخلافات.. تبدو أكثر استعدادا للاقتراب ممن تحب والوضع الفلكي يساعدك اليوم على اكتشاف أمور خافية.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة الراحلة سعاد نصر، ويوافق تاريخ ميلادها 12 مارس.