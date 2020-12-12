هزار تحول لجريمة.. تفاصيل مقتل مسجل خطر : صديقاه انتحلا صفة ضباط شرطة

مجرد لعبة أو مقلب أو وصلة من الهزار، بدأت حين حاول سايس وجزار خداع مسجل خطر في الإسكندرية، حيث ارتديا ملابس أميرية، واعترضا طريق المجني عليه، بحجة سؤاله عن بطاقته، إلا أن المجني عليه هاجمهما، فأبلغاه أنهما سيقبضان عليه لوجود أحكام قضائية ضده وأنه مطلوب لتنفيذ الأحكام، فانهال عليهما المجنى عليها ضربا، وأثناء الاشتباك سددا له عدة ضربات فسقط جثة هامدة.

التفاصيل الكاملة للجريمة كما وردت بتحريات قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، بدأت عندما عرف المتهمان (سايس وجزار) بمكان اختباء المجني عليه، ونظرا لعلمهما أنه مطلوب في أحكام قضائية، ومسجل خطر، ارتدوا ملابس شرطة وتوجها إلى مكان اختبائه.

دخل المتهمان علي المجني عليه وطالباه بالذهاب معهما لقسم الشرطة، فاعترض، فقاما بتفتيشه، وأثناء ذلك اعتدى عليهما المجني عليه فتبادلوا اللكمات حتى سقط المجني عليه جثة هامدة ثم حملا الجثة في توك توك وألقياها في مكان آخر، واستوليا منه على 700 جنيها وفرا هاربين.

وذكرت التحريات أنه تبلغ لقسم أول الرمل أمن الإسكندرية بالعثور على جثة عاطل، 51 سنة، والسابق اتهامه في قضايا مخدرات و تشرد وأقراص مخدرة وسلاح أبيض، ومقيم بأحد الشوارع بدائرة القسم، وبها جرح بالوجه وسحجة بالرأس والعثور بطيات ملابسه على حافظة نقوده.

توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الإسكندرية إلى تحديد مرتكبي الواقعة سايس 45 سنة والسابق اتهامه في سلاح ناري وآداب عامة ومشاجرة وسرقة وإتلاف وبلطجة وضرب، وجزار27 سنة والسابق اتهامه في تبديد وسرقة مقيمان بدائرة قسم أول المنتزه.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهما، وبمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات اعترفا تفصيليا بارتكابهما الواقعة.

وأمكن ضبط الـ"توك توك" المستخدم في ارتكاب الواقعة، وسائقه 27 سنة مقيم بدائرة قسم ثان الرمل، وبمواجهته بما جاء باعترافات المتهمين أيدها، وتمت إحالة المتهمين للنيابة العامة التي قررت حبسهما المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.