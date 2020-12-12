"الزلاط": نعمل على إنشاء مجمعات صناعية لتوفير فرص عمل للشباب

قال اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الهيئة مسؤولة عن كل ما هو صناعي عبر توفير الأراضي الصناعية والتوسع في ترسيم المناطق الصناعية الموجودة على مستوى محافظات الجمهورية، وتقديم تراخيص التشغيل ورخصة المباني الصناعية والسجل الصناعي الذي يتم وضعه للوحدات الصناعية.

وأضاف "الزلاط"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل والمذاع على فضائية "الحياة"، أن الهيئة تعمل حاليا على إنشاء المجمعات الصناعية التي ستوفر فرص عمل للشباب وصغار المستثمرين، حيث أن جميع الخدمات التي تقدمه هيئة التنمية الصناعية في الإجراءات تسعي لتقليل الزمن لاستخراج تلك الأوراق.

وأوضح، أنه صدر قانون 15 الذي كان يحدد إصدار الرخصة في موعد أقصاه 7 أيام، والسجل الصناعي يستغرق يومان، وحاليًا يتم تطوير الإجراءات نفسها كما سيتم توحيد كافة الإجراءات على جميع الوحدات الصناعية، ما يسهل على المستثمر استخراج الرخص والسجل الصناعي.

وأكد "الزلاط"، أن المجمعات الصناعية كانت بمثابة مبادرة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي ودعم من قبل وزيرة الصناعة، حيث يتم طرح 7 مجمعات في مختلف المحافظات المصرية، وفيهما تتواجد مساحات تتراوح ما بين 48 متر وحتى 792 متر، به كافة المرافق والتجهيزات المستخدمه له، وهناك أيضًا منطقة خدمات: "المستثمر بيجي يحط خط العمل بتاعه ويشتغل على طول".

وأشار، إلى أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة يقوم بطرح المشروعات التي تكون مصر بحاجة إليها، كما جرى متابعه المواطنين ممن قاموا بسحب الكراسات لمعرفة أسباب التأخير في استكمال الأوراق: "خدنا نماذج من نصهم وعملنا اجتماع معاهم ونقشناهم على مشاكلهم، وكان ليهم طلبات ووافقنا عليهم وبنديلهم فترة 6 أشهر مهلة بدون مقابل لحد ما يبدأ يشتغل".

وتابع رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية: "المستثمر الأجنبي مش بييجي علشان تلك المجمعات الصناعية، ولكنه بيكون محتاج مساحة أرض كبيرة وحجم تكلفة كبيرة، وبنقعد مع المستثمر ونشوف إيه الجدوى منه والعائد على مصر جراء ذلك المشروع، وكمان بنساعده لزيادة القيمة المضافة".