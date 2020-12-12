"العماري": فتح باب البرلمان لاستقبال وزيرة الصحة لمناقشة لقاحات كورونا

أكد الدكتور محمد خليل العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن اللجنة تفتح أبوابها أمام الأسئلة و المقترحات التي سيتقدم بها النواب حول اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا.

وقال "العماري" فى تصريح لـ"الوطن"، إن اللجنة تواصل عملها حتى يوم 9 يناير 2021، وهو آخر يوم من أيام الفصل التشريعي الأول، وبالتالي كل الملفات المتعللة بالصحة ستظل مفتوحة ومطروحة أمام النواب حول فاعلية اللقاحات المتعلقة بفيروس كورونا.

واستطرد: "من الجائز دعوة وزيرة الصحة لتوضيح بعض الأمور المتعلقة باللقاحات التى تعاقدت عليها مصر مؤخرًا، مؤكدا أن باب البرلمان مفتوح دائما أمام الحكومة باعتباره حلقة الوصل مع المواطن المصري.

وأشار رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أن حرص القيادة السياسية على صحة المصريين وأمنهم كان السبب في تدشين حملة "100 مليون صحة"، والتي أصبحت بمثابة خريطة محدثة للوضع الصحي في مصر، ولاسيما مما يعانون من الأمراض المزمنة، موضحًا أنه بناء على هذة الخريطة سيتم تحديد الفئات الأولى بالحصول على هذا لقاحات كورونا.

وكانت مصر استقبلت أول شحنة من لقاحات كورونا قادمة من دولة الإمارات.

وأوضحت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة ان أول من سيحصل على اللقاح هم الفرق الطبية، باعتبارهم أول فئة تتعرض لخطر الإصابة بالعدوى مباشرة، مشيرًا إلى أن اللقاح مجانا، وكذلك مستشفيات العزل والحميات والصدرية ومرضى الفشل الكلوي والأورام وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأعلنت، عن بدء إجراء التجارب الإكلينيكية في مرحلتها الثالثة على لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والتي تخضع للمرحلة الثالثة من التجارب الإكلينيكية، في إطار حزمة متكاملة تشمل البحوث على اللقاحات المحتملة والتعاون في مجال التصنيع حال ثبوت فعاليته، في إطار التعاون مع الحكومة الصينية، وشركة G42 الإماراتية للرعاية الصحية.