أخبار مصر.. أمطار وتفاصيل الحصول على لقاح كورونا وتثبيت أسعار التصالح

يبحث المواطن على مدار الساعة عن القرارت الخدمية التي تستهدفه، وعليه تستعرض "الوطن" أبرز الأخبار الخدمية التي قد تشغله والتي يتعلق بعضها بحالة الطقس والوظائف والتموين وغيرها، على النحو التالي:

الصحة تجيب على أبرز 8 أسئلة عن اللقاح الصيني

استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أمس الأول، أول دفعة من اللقاح الصيني لفيروس كورونا المستجد بمطار القاهرة، منذ لحظة الاستقبال أسئلة كثيرة تدور في أذهان المواطنين من سيحصل على اللقاح؟ كيف سيتم الحصول على اللقاح؟ في حال أخذ اللقاح هل سيكون هناك أعراض جانبية؟ كثير من الأسئلة أجابت عليها مصادر بوزارة الصحة لـ"الوطن".

محافظة القاهرة تنفي وجود تخفيضات جديدة في أسعار التصالح

قال اللواء إبراهيم عوض، سكرتير مساعد محافظة القاهرة، إنه لم يصدر أي قرار جديد من اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بشأن خفض قيمة التصالح في مخالفات البناء ببعض الأحياء، مضيفا لـ"الوطن" أن ما نشر بالجريدة الرسمية عن قرار محافظ القاهرة بخفض قيمة التصالح فهو صادر منذ فترة وتم العمل به، ولا توجد أي تخفيضات جديدة، حيث يصل قيمة سعر متر التصالح في بعض المناطق إلى 50 جنيها وهو الحد الأدنى للتصالح وفق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بقانون رقم 1 لسنة 2020.

8 إجراءات بالجامعات لمواجهة موجة كورونا الثانية

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم، تقرير معلوماتي "إنفوجراف" حول الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة الموجة الثانية لمواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتضمن التقرير 11 إجراء اتخذتهم الدولة لحماية الطلاب في الجامعات من فيروس كورونا المستجد خلال موجته الثانية.

امتحانات الثانوية العامة ستعقد إلكترونيا لكن في المدراس

أكّد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّ امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021، ستعقد في لجان بالمدارس إلكترونيًا تحت مراقبة كاملة حال حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنَّه لا يمكن على الإطلاق عقد الامتحانات في المنازل، لأنّه لا يجوز قانونيًا ولا أكاديميًا.

تفاصيل امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي الحالي 2020-2021، والتي من المقرر عقدها شهر يناير القادم.

التفاصيل الكاملة للموقع الإلكتروني للحصول على اللقاح الصيني من خلاله

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان عن استعداد الوزارة هذا الأسبوع لإطلاق موقع الكتروني لإتاحة الفرصة للمواطنين للتسجيل فيه للحصول على اللقاح الصيني لفيروس كورونا، مشيرا في تصريحاته الخاصة لـ"الوطن" أن المواطن سيسجل عليه للحصول على الجرعتين.

فتح باب التقدم لحائزي أراضي توسعات الشيخ زايد لمدة 15 يوما

أعلن المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، فتح باب التقدم لمدة 15 يوماً من تاريخ الإعلان كمهلة أخيرة لكل المواطنين الذين لديهم عقود بيع أو مستندات ملكية للأراضي الواقعة داخل حدود القرارين الجمهوريين رقمي 77 و230 لسنة 2017، والتي تمّ ضمها ضمن توسعات مدينة الشيخ زايد، وذلك استجابة لطلبات المواطنين لتوفيق أوضاعهم.

حالة الطقس غدا.. أمطار متوسطة تصاحبها رياح مثيرة للرمال والأتربة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس غدًا الأحد الموافق 13 ديسمبر الجاري، إذ أنَّه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري يصاحبه نشاط للرياح وتكون مثيرة للرمال والأتربة، ويسود طقس دافئ على السواحل الغربية ومائل للحرارة على السواحل الشرقية يصاحبه نشاط للرياح وتكون مثيرة للرمال والأتربة.

منها صيدلي ومهندسة.. تفاصيل 12 وظيفة متاحة في مصر اليوم

طرح موقع "فرصنا" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، عدد من الوظائف المتاحة اليوم 12 ديسمبر داخل محافظتي القاهرة والجيزة وكذلك محافظة الدقهلية، والتي تنوعت في تخصصاتها بين الحرف والمهن المختلفة.

إزاي تحصل على قرض استثنائي لمشروعك لو تضرر من أزمة كورونا؟

تعثر أصحاب المشروعات الصغيرة وتعرضهم لضائقة مالية في ظل انتشار كورونا، دفع الدولة من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة لدعم كل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المتضررة بمنحهم قرض استثنائي.