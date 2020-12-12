دفاع طالب حلوان المتهم بالتحرش: الواقعة ملفقة.. ومصدر بالجامعة: يحق له الاعتراض

قال عمرو عبد السلام محامي، الطالب المتهم بالتحرش بزميلته في جامعة حلوان إن الطالب وزميلته كانا يجلسان بعد انتهاء المحاضرة على سلم أحد المدرجات وسط زملائهم وفوجئوا بشخص يحاول تصويرهم، فاستنكر الطالب تصرف الشخص الذي رد عليه قائلًا: "أنا أمن الجامعة"، ونشبت مشادة كلامية واقتادوا الطالب وزميلته الي مكتب الأمن وأغلقوا عليهم الباب وهددوهم بضياع مستقبلهم حال تحدثوا عن الواقعة.

المحامي: أمن الجامعة طلب من الطلاب التوقيع على المحضر بدون قراءة

وأضاف المحامي لـ "الوطن": "وطلبوا من الطلاب أن يوقعوا على المحضر بدون قرائته وأخبروهم أن إدارة الجامعة ستحفظ المحضر، و كان ذلك في شهر ديسمبر 2019 وظن الطالب والطالبة أن الموضوع انتهى".

وتابع: "أعلنت النتيجة نجاحهم في العام الدراسي السابق، دون رسوب في أي مواد وانتقلوا للفرقة الرابعة، إلا أنهم فوجئوا في بداية العام بفصلهم من الجامعة على خلفية ضبضهم متلبسين في واقعة مخلة بالشرف بناء على القرار والمحضر الذي وقعا عليه دون العلم بفحواه".

وواصل: "صدر القرار بدون إخطار الطلبة ودون تمكينهم من حضور جلسات التأديب، وتقدموا بطلب تظلم وتم إحالة الطلب إلى مجلس التأديب الأعلى، وتم تعديل القرار بالفصل إلى اعتبارهم راسبين في العام الماضي وهذا ما يعتبر مخالفا للقانون".

محام الطلاب: عقوبة رسوب الطلاب في عام كامل غير موجودة بلائحة الجزاءات

واستكمل عبد السلام، أن عقوبة الرسوب في عام كامل ليست موجودة ضمن لائحة العقوبات الداخلية للجامعة، ما يجعل قرار الجامعة مشوبا بعيب التسبيب إضافة إلى اكتساب الطلاب مركز قانوني وهو النجاح، خصوصا بعد مرور 60 يوما من تاريخ صدورة طالما أن الجامعة لم تسحب هذا القرار بنجاحهم، ما يعني لنفاذه في مواجهة الجامعة.

من ناحية أخرى، كشف مصدر مسؤول بجامعة حلوان، أنه سيتم غدا مخاطبة الشئون القانونية التابعة للجامعة للتأكد من حيثيات الواقعة المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، وعدد من المواقع الإعلامية حول واقعة التحرش بين طالب وطالبة بكلية التجارة وإدارة الأعمال، والتأكد من حيثياتها مؤكدا أنها قديمة وحدثت منذ عام.

وأضاف المصدر أن مثل هذه الوقائع يتم ضبطها من حين إلى آخر، مؤكدًا في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الواقعة المشار إليها وفق ما تم ذكره تمت في العام الجامعي 2019، مشيرًا إلى أنه في مثل هذه الوقائع، يتم إحالة الطلاب المضبوطين إلى الشئون القانونية ومجلس تأديب والوقف عن الدراسة لحين انتهاء التحقيقات وإصدار الحكم النهائي من قبل المجلس.

وتابع أن الجامعة في مثل هذه الوقائع، تخاطب ولي أمر الطالب شخصيا لحضوره مع ابنه واصطحاب محام للجنة التحقيق، مشيرا إلى أنه في حال توقيع عقوبة وتغيب الطالب وولي أمره ومحاميه عن الحضور يتم إقرارها، وفقا لقانون العقوبات المنصوص عليه في قانون تنظيم الجامعات.

وواصل أنه إذا كانت العقوبة بالفصل الجزئي أو الكلي يتم مخاطبة الطالب بريديا وموثقا على محل إقامته ومحل إقامة ولي أمره، منوها إلى أنه من حق الطالب الاعتراض على الحكم الصادر من مجلس التأديب بالنقاشات تجاه الجهات القانونية المختصة.