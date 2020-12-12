بعد التشغيل التجريبي.. أبرز 5 معلومات عن محطة معالجة صرف صحي ساقلتة

أطلق اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، التشغيل التجريبي لمحطة معالجة صرف صحي ساقلتة بقرية "الصوامعة شرق"، ضمن خطة المحافظة للعمل على توفير خدمات الصرف الصحي بجميع مدن وقرى سوهاج.

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من المهندس يوسف حلمي عن المحطة، موضحا أنها مقامة على مساحة 32 فدانا بتكلفة 350 مليون جنيه، بطاقة 45 ألف م3/ يوم، مشيرا إلى أن المحطة تخدم مدينة ساقلتة وقراها، وهي "نيدة، وأبار الوقف، وأبار الملك، والصوامعة شرق، ونجوع الصوامعة بمركز أخميم" لافتا إلى أن المحطة تشمل مرحلتين، حيث تم الانتهاء من الأولى، وبلغت نسبة التنفيذ بالمرحلة الثانية 80%، مشيرا إلى أن عدد المستفيدين من المحطة يصل إلى 450 ألف نسمة تقريبا.

وأضاف رئيس الهيئة، أن التكلفة الاجمالية لمشروع صرف صحي ساقلتة، الذي يخدم المدينة وقراها وعدد من قرى مركز أخميم، بلغ 700 مليون جنيه، مقسمة إلى 350 مليون لمحطة المعالجة، و150 مليون لصرف صحي ساقلتة، و200 مليون لقرى "نيدة، أبار الوقف، أبار الملك، سفلاق".

ويستعرض "الوطن" أهم 5 معلومات عن المحطة:

1- المحطة مقامة على مساحة 32 فدان بتكلفة.

2- تبلغ تكلفة المحطة 350 مليون جنيه.

3- تبلغ طاقة المحطة 45 ألف متر مكعب يوميا.

4- تخدم المحطة مدينة ساقلتة وقراها، وقريتي الصوامعة شرق ونجوع الصوامعة بأخميم، ويبلغ عدد المستفيدين منها 450 ألف نسمة.

5- المحطة مقسمة الي مرحلتين، الأولى انتهت بنسبة تنفيذ 100٪، بينما نسبة التنفيذ في الثانية بلغت 80٪.