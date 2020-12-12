الإسكان: إقبال المواطنين دفعنا لمد فترة سداد مقدمات وحدات محدودي الدخل

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن مد فترة سداد مقدمات حجز 100 ألف وحدة لمحدودي الدخل لمدة أسبوع جاء لزيادة إقبال المواطنين، لافتا إلى أن عدد المواطنين الذيم دفعوا جدية الحجز 306 ألف مواطن.

وأضاف "خطاب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحقيقة"، المذاع على فضائية extra news، أنه تم مد فترة إدخال المواطنين لبياناتهم ورفع الأوراق على الموقع الإلكتروني حتى 28 ديسمبر، بعد شكاوي البعض في عدم ملاحقة البعض في استخراج وثيقة القيد العائلي، لافتا إلى أن كل خطوات التقديم إلكترونيا.

وأوضح الفارق بين مشروعي "سكن لكل المصريين" وسكن منخفضي الدخل، قائلا: إن التشطيب في كلا المشروعين ثابت لكل الوحدات، لكن الاختلاف في المساحات واشتراطات كراسة الشروط، حيث يخصص لمنخفضي الدخل نوعين من المساحات وهي 75 متر و90 متر.

ولفت إلى أن مبادرة الرئيس في سكن لكل المصريين تشمل أكثر من مستوى بداية من الإسكان الاجتماعي وحتى مرحلة الإسكان المتوسط مثل "سكن مصر" و"دار مصر"، ونظرا لتقارب المساحات في متوسطي الدخل فيعتبر إسكان متوسط، وهناك وحدات بها مساحات منخفضة للفئات الأقل، ما تعتبر قريبة من الإسكان الاجتماعي، مؤكدا أن المبادرة تغطي 3 أو 4 شرائح.

وأشار الوحدات في الإسكان منخفض الدخل يوجد في 12 مدينة مثل شرق القاهرة وغرب الجيزة والمنيا الجديدة وملوى الجديدة وأسوان وسوهاج والسادات، والإسكان متوسطي الدخل يوجد في بعض المدن مثل ناصر والمنيا الجديدة ورشيد الجديدة وأسوان الجديدة وبني سويف الجديدة.