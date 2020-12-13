"الصحة": لم نرصد أي أثار جانبية ناجمة عن لقاح كورونا الصيني

أكدت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة للأبحاث، إن الأبحاث على اللقاح الصيني الخاص بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" تتم بدقة وبمتابعة مستمرة، لافتة إلى أنه لم يتم رصد أية أثار جانبية ناجمة عنه حتى الآن.

وأوضحت "عاصم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "ON"، أنه لم يتم رصد أي آثار جانبية قصيرة المدى للقاح "سينوفار" على المواطنين الذين خضعوا له، موضحة أن وزيرة الصحة شاركت في التجربة الإكلينكية للقاح الصيني، ومن شروط التسجيل الطارئ لأي لقاح المتابعة الدقيقة لكل الحالات الذين خضعوا للقاح حتى بعد الايجازة الطارئة.

وتابعت: "أجرينا تجارب لقاح سينوفار على 3 آلاف فرد وتأكدنا من درجة الأمان".

كانت مصر تسلمت الخميس، شحنات لقاح فيروس كورونا المنتج من قبل المجموعة الصينية "سينوفارم"، وسيوزع اللقاح مجانًا.

على أن تكون الأولوية في استخدامها للعاملين في المستشفيات وللمصابين بالأمراض المزمنة، وفق ما أعلنت وزيرة الصحة هالة زايد.

ووصلت الشحنة قادمة من الإمارات التي كانت تجري المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على اللقاح.