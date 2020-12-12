الصور الأولى لنقل الطفلة "ميرا" إلى معهد ناصر بالقاهرة

تنشر "الوطن" الصور الأولى لنقل الطفلة ميرا محمود، 8 سنوات، إلى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة، حيث تعاني من مشاكل صحية في القلب، وتم الاستجابة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي لمناشدة أهلها بالتدخل وعلاجها على نفقة الدولة.

وقال الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، إنه على الفور تم تجهيز سيارة إسعاف، ونقل الطفلة "ميرا"، إلى مستشفى ناصر بالقاهرة، تنفيذا الى لتعليمات الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة.

وأوضح، وكيل الوزارة، أنه تلقى اتصالا هاتفيا من وزيرة الصحة تطالبه بتجهيز سيارة اسعاف ونقل الطفلة "ميرا" إلى معهد ناصر بالقاهرة، تنفيذا لتوجيهات مؤسسة الرئاسة.

وأوضح حميدة، أن الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، تتابع حالة الطفلة، وجارِ تجهيز سيارة إسعاف مجهزة لنقلها إلى القاهرة لتلقي العلاج.