تعرف في نقاط على أرض معهد ناصر بعد قرار الرئيس بضمه للصندوق الرئاسي

بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بضم مجموعة من الأصول غير المستغلة لصالح صندوق مصر السيادي ومن بينها الأرض الملحقة بمعهد ناصر.

تفاصيل المقترحات الخاصة بأرض معهد ناصر

تستعرض "الوطن" في نقاط أبرز التفاصيل الخاصة بتلك الأرض وأبرز المقترحات الخاصة بها:

(1) تقع الأرض في موقع متميز يطل على كورنيش النيل .

(2) تبلغ مساحة الأرض 12 ألفا و500 متر .

(3) قام أحد المستثمرين السعوديين ببناء فندق عليها مكون من 11 طابقا.

(4) تم تحريك دعوى قضائية ضد المستثمر السعودي من قبل المعهد لإثبات أحقيته في الأرض.

(5) حكمت المحكمة بإرجاع الأرض للمعهد .

(6) بعض آراء تحدثت عن ضرورة الاستفادة من الفندق وأن يكون مكاناً للسياحة العلاجية.

(7) بعض الخبراء يروا أنه يمكن الاستفادة من الموقع المتميز للأرض وجعلها مقرا لشركات مستلزمات طبية أو دوائية.