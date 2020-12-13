الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة بالبحر المتوسط وانخفاض الرؤية

أصدرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية اليوم، إنذاراً بحرياً خاصا بـ البحر المتوسط، حيث تنشط الرياح الجنوبية الغربية، على البحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وانخفاض الرؤية الأفقية هناك، كما تكثر السحب المنخفضة والمتوسطة، ما يؤدي إلى سقوط الأمطار.

وكانت حذرت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، من أن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، خلال الفترة من اليوم الأحد الموافق 13 ديسمبر وحتى الأربعاء 16 ديسمبر.

كما أعلنت الهيئة، حالة الطقس المتوقعة على غالبية المناطق، مشيرة إلى وجود ارتفاع وانخفاض بدرجات الحرارة على عدد من المناطق، ونشاط لحركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

حالة الطقس المتوقعة الأحد 13 ديسمبر

ونوهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بوجود ارتفاع في درجات الحرارة على معظم الأنحاء أعلى من المعدلات الطبيعية بقيم تتراوح من 3ـ 4 درجات مئوية، مشيرة إلى احتمالية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

كما حذرت الهيئة من نشاط لحركة الرياح المثيرة للرمال على مناطق من السواحل الشمالية، الوجه البحري، مدن القناة، وشمال الصعيد ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

أما على القاهرة الكبرى، أوضحت الهيئة أن القاهرة تتأثر بحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وتشهد ارتفاعا في درجات الحرارة لتكون أعلى من معدلاتها الطبيعية بقيم تتراوح ما بين 3ـ 4 درجة مئوية، كما تتأثر بنشاط حركة الرياح المثيرة للرمال ما يؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية.

حالة الطقس المتوقعة الاثنين 14 ديسمبر

أشارت الأرصاد إلى أن طقس الاثنين يشهد انخفاضا في درجات الحرارة على معظم الأنحاء بقيم تتراوح ما بين 3ـ 4 درجات مئوية لتعود إلى معدلاتها الطبيعية، بالإضافة إلى أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وأمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، الوجه البحري، وخليج العقبة.

وأضافت الهيئة أن هناك نشاطا لحركة الرياح المثيرة للرمال على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، والوجه البحري، مدن القناة، وشمال الصعيد ما يؤدي إلى انخفاض في الرؤية الأفقية.

كما لفتت الأرصاد إلى وجود اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

كما تتأثر القاهرة الكبرى، بحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وتشهد انخفاضا في درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 3ـ 4 درجات مئوية لتعود إلى معدلاتها الطبيعية، كما تتأثر بنشاط حركة الرياح المثيرة للرمال ما يؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية.