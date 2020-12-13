مدحت العدل: كنت هعمل فيلم عن الخطيب وميدو كان مرشح يقوم بدوره

علق الدكتور مدحت العدل، الكاتب والسيناريست، على صورة أحمد حسام ميدو مع كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، فذكر أن حديث ميدو يبدو جميل لكن توقيته ليس صحيح، "أنا واحد من الناس اللي بحب كابتن محمود الخطيب وبحترمه، بس بعتبر الصورة والبوست بتوع ميدو نوع من الاستفزاز للجماهير".

وأضاف "العدل"، خلال حواره في برنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "ON"، أن الصورة تُعد استفزاز لجماهير القلعة البيضاء خاصة بعد الأحداث التي تعرض لها نادي الزمالك كرويًا وبعد وقف مجلس الإدارة للنادي وتعيين لجنة مؤقتة، وكذلك عزل رئيس الزمالك.

وتابع: "أنا بقابل الخطيب وبسلم عليه وكنت هعمله فيلم قصة حياته، وكان مرشح ميدو يعمل دوره، ده العادي في العلاقات، وكنت هكتب فيلم المئوية للنادي الأهلي لكن توقيت نزول صورة ميدو مع الخطيب مش صح ومافيهوش ذكاء"، موضحًا أنه يرفض ما يقول بأن هناك لجان إلكترونية وراء الهجوم على ميدو.

وواصل: "لجان إيه اللي بيقول عليها، الزملكاوية العاديين هما اللي بيتكلموا عن التوقيت في ظل عدم استقرار النادي وخسارة البطولة، بلاش الشعارات الكبيرة، كلنا بنحترم غيرنا وبقابلهم في الساحل الشمالي وكلهم أصحابي لكن لازم يا ميدو تبقى حساس وذكي".