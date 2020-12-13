استجابة للأهالي.. إنشاء محطة قطار جديدة بالعصافرة لتهالك القديمة

بدأت هيئة السكة الحديد بوزارة النقل، العمل في تنفيذ محطة جديدة للقطارات، بقرية العصافرة بمركز المطرية، التي ظلت مغلقة تماما لمدة 3 سنوات، نظرا لتهالك المحطة القديمة.

يأتي هذا، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق مطالبهم واحتياجاتهم في كافة مجالات الخدمة اللازمة لهم بالمحافظات، وفي إطار التعاون والتنسيق القائم بين الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية.

وقال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن العمل بدأ بالفعل في تنفيذ محطة جديدة للقطار بالعصافرة بمركز المطرية، نظرا لتهالك المحطة القديمة، التي ظلت مغلقة تماما لمدة 3 سنوات، وكان أهالي مركز المطرية "العصافرة" يعانون من الذهاب إلى مدينة المنزلة أو مدينة المطرية لركوب القطار منها بسبب غلق المحطة القديمة.

وثمن المحافظ الجهود الكبيرة والدعم المستمر من وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية التابعة، وسرعة الاستجابة والبدء فى إنشاء المحطة، موجها الشكر والتقدير للفريق كامل الوزير، على دعمه ومساندته لكافة مشروعات الطرق والكباري والنقل والسكك الحديدية، ليس في الدقهلية وحدها ولكن بجميع محافظات مصر بلا استثناء.

وكلف المحافظ، محمد حمص رئيس مركز ومدينة المطرية؛ بسرعة التنسيق مع قطاع السكك الحديدية بالدقهلية، لإنهاء إجراءات تسليم الموقع المقرر إنشاء المحطة الجديدة عليه.

ومن جانبه، أوضح محمد حمص، أنه تم التنسيق بين رئاسة مركز ومدينة المطرية، وبين هيئة سكك حديد مصر بالدقهلية، لتنفيذ المشروع بموقع آخر بعيدا عن المحطة القديمة، حفاظا على الأرواح.

وأضاف أنه تم تسليم الموقع إلى مقاول مسند إليه عملية إنشاء محطة القطار الجديدة من قبل هيئه السكك حديدية وبدأت الأعمال للتنفيذ.

وكانت محطة القطار، وقع بها انهيار جزئي منذ حوالي 3 سنوات، وأرسل الأهالي العديد من الشكاوى للمسؤولين بالوحدة المحلية التابعة لهم، لسرعة عمل الصيانة اللازمة، كون المحطة هي الملجأ الأول لطلاب الجامعات، للتنقل من وإلى مدينة المنصورة، بالإضافة إلى خدمة باقي أهالي المنطقة.