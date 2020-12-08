هبوط جزئي أعلى كوبري مزلقان محطة قطار إسنا بالأقصر

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، ظهور هبوط جزئي بنهاية كوبري مزلقان محطة قطار إسنا من المدخل الجنوبي، اليوم، عبارة عن "ثقب قطره 70 سنتيميتر تقريباً" بسبب النقل الثقيل .

وكانت غرفة عمليات الوحدة المحلية بإسنا بقيادة جمال عبد المحسن، تلقت بلاغاً من أحد المواطنين بوجود هبوط جزئي بنهاية البلاطة الرئيسية لكوبري مزلقان محطة قطار إسنا من المدخل الجنوبي عبارة عن "ثقب قطره 70 سنتيميتر تقريباً" وتم التواصل مع الأجهزة المعنية وانتقلت على الفور لمعاينة منطقة الهبوط.

وانتقل المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، وعبد الرحيم طايع نائب رئيس مدينة إسنا، والنائبة زينب السلايمي عضو مجلس النواب بإسنا، والمقدم أحمد حبيب مأمور المركز، والعقيد طاهر الفخراني مدير وحدة مرور إسنا، والنقيب صبري خزام وكيل الوحدة، ومدير إدارة الطرق بإسنا، إلى موقع الهبوط بكوبري مزلقان المحطة، للمعاينة الظاهرية وأتخاذ ما يلزم من إجراءات.

يذكر أن كوبري كافتريا أبو وشك بجوار المحطة محطة قطار إسنا، الواقع بين الطريق الزراعى الغربى والصحراوى الغربى عند الكيلو 21 شهد حدوث تصدعا أعلاه منذ 3 أشهر وتم غلق الكوبرى أمام حركة المرور لحين إصلاحه مرة أخرى .