القصة الكاملة لكوبري الحمام المتداخل بالمنازل.. إنشاء بالمكان الخاطئ

قال نائب مطروح رزق جالى عضو مجلس النواب، إن كوبرى الحمام الجارى إنشاؤه حاليا، وتضرر منه بعض المواطنين من سكان المنازل المحيطة به، يتم إنشاؤه فى المكان الخطأ واعترضنا كنواب مطروح منذ بداية اختيار المكان من خلال وزارة النقل والمواصلات.

كان رواد مواقع السوشيال ميديا، تداولو صورا لكوبري في مدينة الحمام ، 220 كيلو شرق مدينة مرسى مطروح"، ويتداخل خرسانات الكوبري فى أحد المنازل داخل البلكونة لإحدى الوحدات السكنية بمسافة قليلة جدا، وذلك فى الموقع الذى يجرى فيه إنشاء جسم الكوبرى وسط مدينة الحمام.

وأضاف النائب فى تصريح خاص لـ"الوطن"، أن الكوبرى اقترحنا على وزارة النقل، أن ينفذ فى منطقة الشارع الرئيسى بمدخل مدينة الحمام وهو المعروف بشارع إسكندرية وذلك نظرا لأنه شارع واسع ولا يوجد به كتله سكنية على عكس المنطقة الجارى بها أعمال إنشاءات الكوبرى حاليا، مكتظة بالسكان ويحيط الكوبرى من الجانبين منازل ومنشآت سكنية عديدة.

وأشار إلى أن الحل الأمثل حاليا لحل مشكلة تداخل مبنى الكوبرى على إحدى الوحدات السكنية، مما يهددها مستقبلا بالحوادث ويشكل خطورة على السكان، أن يتم حصر جميع المنازل المحيطة بالكوبرى وتعويضهم من وزارة النقل بالتعويض المناسب لهم أو توفير وحدات سكنية بديلة لهم ونقلهم إليها وإستكمال أعمال الإنشاءات فى الكوبرى، لمنع تأثر سكان المنطقة المحيطة بالكوبرى.

ولفت النائب أن وزارة النقل لابد من تشكيلها للجنة لبحث موقف المنازل المتضررة من مرور الكوبرى بمحيط منازلهم وتلاصق المنشآت الخاصة به ببيوتهم، وحل مشكلتهم فى أرسع وقت.

وينفذ كوبرى مدينة الحمام العلوى لربط المنطقة البحرية بالمنطقة القبلية من مدينة الحمام والحد من الحوادث على مزلقان السكة الحديد، الذى يمر الكوبرى أعلاه للحفاظ على أرواح المواطنين من أبناء مدينة الحمام بمطروح.