مدحت العدل يكشف تفاصيل مكالمته المسربة مع عمرو الجنايني: انزعجت

كشف الدكتور مدحت العدل، السيناريست، تفاصيل المكالمة المسربة بينه وبين عمرو الجنايني، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، فذكر أنه انزعج للغاية من تسريب هذه المكالمة، وليس بسبب مضمون المكالمة، حيث إنه حتى الآن يصر على ما جاء في المكالمة لكنه فقط انزعج من فكرة تسريبها.

وأضاف "العدل"، خلال حواره في برنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "ON"، "كان فيها ألفاظ في المكالمة لأني بكلم صديقي في التليفون، يعني بنتكلم على طول بمنتهى الأريحية، يعني ممكن يكلمني يشتكيلي من بنته وأنا أشتكيله من حاجات شخصية كده، احنا صحاب وبينا علاقات كثيرة، مش أول مرة أكلمه يعني".

وتابع: "انزعجت جدًا من التسريب، بقينا نخاف نقول مساء الخير، خايف الناس كلها تعرف أني قولت مساء الخير، تحس إنك مكشوف طول الوقت، ده له علاقة بالتكنولوجيا، بس بصراحة شيء مزعج، قبل ما أبعت لأي حد رسالة براجعها أكثر من مرة لتكون فيها لفظ أو حاجة خارجة رغم الصداقة بسبب التسريبات دي".

وعن إحساس بعض الزملكاوية بالظلم، رد الكاتب والسيناريست، بأنه لا يوجد شيء يُسمى إحساس بل هو وقائع، "ظُلم نادي الزمالك واقع وليس إحساس، فيه فرق بين إحساس وواقع، لو إحساس يبقى أنا مريض وأروح أتعالج، بس الواقع بيقول، بتابع كل مباريات كل الدوريات ومش بشوف أي ظلم من اللي بيحصل في ماتش الزمالك".