سمير غانم عن زيجاته: الثانية كانت كوميدية.. ودلال عبدالعزيز أسطورة

كشف الفنان سمير غانم عن عدد زيجاته، قائلا إن زوجته الأولى كانت فتاة صومالية حيث تعرف عليها خلال حفلة، وتزوجا لمدة شهرين أو ثلاثة فقط.

وأضاف "غانم" خلال استضافته في برنامج "السيرة"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني، أن زيجته الثانية كانت كوميدية، متابعا: "كنت سهران مع أصدقائي وانتهت السهرة بزواجي، وكانت سيدة عظيمة، وكان مدة زواجنا أسبوع فقط، ولكننا كنا متفقين أن من الصعب أن نكمل هذا الزواج".

وعن الزوجة الثالثة، قال إنها الفنانة دلال عبدالعزيز، واصفا إياها بأسطورة، لافتا إلى أن الأمر الذى نجح زواجهما هو أنه لم يكن ينوي الزواج، وهي لم تكن سهلة وتعرف كيف تخطط بشكل جيد ووجد نفسه قد تزوجها.

وأضاف أنه في أحد الأفلام قال لها المخرج عمر عبدالعزيز أنه على علاقة بفتاة أخرى، وظلت تبحث، ولكن لم يكن هناك شيء، وفى ذلك الوقت توفي أخوه، وسافر، وعندما عاد وقفت بجانبه وحينها أدرك أن هذه المرأة لا يمكن الاستغناء عنها وتزوجا، وحينها نصحها أنه يكبر منها بعشرين عاما، ولكنها وافقت، ولكنه اكتشف أن الله يحبه لأنه جعله يتزوج "دلال" فهي تمتلك شخصية قوية، متابعا: "لو عاد بى الزمن سأفعل كل مافعلته فى عمرى".