غلق مقهى ورفع 164 حالة إشغال في دمنهور

نفذت الوحدات المحلية لمركز ومدينة دمنهور في محافظة البحيرة برئاسة المهندس عادل عبد الكريم حملة لإزالة الإشغالات بالتنسيق مع شرطة المرافق، أسفرت عن غلق مقهى مخالف بتفرعات شارع عبد السلام الشاذلي، لمخالفته قرارات الحظر، وكذا رفع 164 حالة إشغال مخالفة بشوارع وميادين المدينة.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، لجميع رؤساء الوحدات المحلية وجميع الأجهزة المعنية بتكثيف الحملات لرفع جميع الإشغالات بالشوارع لتحقيق السيولة المرورية، وكذا مراجعة التزام المحال والكافتريات بتطبيق جميع الاحتياطات والتدابير الوقائية حرصاً على سلامة وصحة المواطنين.

وفي وقت سابق، نفذت الوحدات المحلية بمراكز دمنهور والرحمانية وحوش عيسى بمحافظة البحيرة، حملات مكبرة بالتنسيق مع قسم الإشغالات وشرطة المرافق، أسفرت عن رفع 250 حالة إشغال طريق، ثابتة ومتحركة.

وفي مدينة دمنهور، جرى رفع 196 حالة إشغال مخالفة بالميادين والشوارع بوسط مدينة دمنهور، وفي حوش عيسى تم إزالة 54 حالة إشغال طريق من الشوارع بمناطق المرور وكوبري خلف وشارع 23 يوليو ووسط المدينة.

كما تم تحرير 8 محاضر مخالفة لبعض الكافتيريات، ومصادرة 26 شيشة، وإغلاق محل سروجي سيارات، لمخالفة مواعيد الإغلاق الرسمية، وعدم استخراج التراخيص اللازمة للنشاط الخاص به بالرحمانية.

كما شنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، عدداً من الحملات على "سناتر" الدروس الخصوصية، أسفرت عن إغلاق 5 مراكز، وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين.

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، والإدارة التعليمية بالبحيرة، حملة موسعة أغلقت خلالها 5 مراكز للدروس الخصوصية

جاء ذلك، في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، لجميع رؤساء الوحدات المحلية وجميع الأجهزة المعنية بتكثيف الحملات لرفع جميع الإشغالات بالشوارع لتحقيق السيولة المرورية، وكذا مراجعة التزام المحال والكافتريات بتطبيق كافة الاحتياطات والتدابير الوقائية حرصا على سلامة وصحة المواطنين.