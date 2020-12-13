تحذير مهم من "الصحة" لجميع العاملين بالدولة بشأن الكمامات

ناشدت وزارة الصحة والسكان العاملين في الدولة بضرورة ارتداء الكمامات، وأكدت الوزارة ضرورة ارتداء الكمامات طوال ساعات العمل لحماية الشخص والعاملين معه من فيروس كورونا المستجد، وقالت الوزارة "احمي نفسك ومن حولك".

وجهت وزارة الصحة والسكان مجموعة قواعد وإرشادات خاصة بارتداء الكمامات بطريقة آمنة، تزامنا مع الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في منشور توعوي لها، إنه يجب الحفاظ على غسل اليدين لمدة لا تقل عن 20 ثانية قبل وبعد ارتداء الكمامات.

وأكدت الوزارة ضرورة عدم استخدام الكمامة ذات الاستعمال الواحد مرة أخرى، مشيرة إلى التخلص منها بعد استخدامها في سلة المهملات مغلقة.

الصحة تشدد على ضرورة عدم ارتداء الكمامات الفضفاضة أو الممزقة

وشددت الوزارة على ضرورة عدم ارتداء الكمامات الفضفاضة أو الممزقة أو المبللة، لافتة إلى ضرورة نزع الكمامة من خلف الأذنين أو الرأس وضرورة عدم ارتداء الكمامة على منطقة الذقن.

في سياق متصل نصحت منظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق المتوسط، باستخدام الكمامات في الأماكن المغلقة عند الوجود مع أشخاص آخرين، وعندما تكون التهوية رديئة أو عندما تكون نوعية الهواء غير معروفة.

وأكدت المنظمة ضرورة الانتباه واتخاذ جميع الاحتياطات، وأن ندرك أن الوضع الذي نمر به حاليا لا يمكن تغييره إلا من خلال اتباع التدابير التي ثبتت فعاليتها لنا جميعا.

وتابعت: "لن يكون هناك لقاح كوفيد-19 حلا سحريا للوضع الذي نمر به جميعا في الوقت الحالي، وهو وضع نجَم عن ضعف التزام السكان بالتدابير الوقائية، والحاجة إلى بذل جهود أكبر من جانب البلدان".

وأضافت أنه مع اقتراب موسم العطلات واستمرار انخفاض درجات الحرارة، يزداد خطر انتقال العدوى بسبب التساهل في الالتزام بالتباعد البدني واستخدام الكمامات وغيرهما من التدابير.

وقالت وزارة الصحة إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.