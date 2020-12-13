تدريب العاملين على مواجهة خطر تسرب غاز الكلور بمحطات المياه بالمنيا

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في المنيا، تدريبًا عمليًا علي مواجهة خطر تسرب غاز الكلور بالمحطات.

وقال المهندس ياسر أحمد الشهاوي، رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، إنه بناءً على تكليفات اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، بالعمل على رفع كفاءة العاملين بالشركة وتنفيذ تدريبات عملية لمواجهة المخاطر والأزمات، فإن الإدارة العامة للتدريب بالشركة بالتعاون مع الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالشركة نفذتا تدريبًا عمليًا على مواجهة خطر تسرب غاز الكلور بالمحطات وسبل التعامل مع هذا الخطر.

وأضاف "الشهاوي"، أن هذا التدريب شمل فرعي مغاغة وديرمواس، وسيتم تنفيذه بكافة فروع الشركة.

وأكد "الشهاوي"، أن الشركة مستمرة في تنفيذ كافة الخطط التدريبية والتى يتم تنفيذها طبقًا لحاجة العمل، وكذلك الخطط الموضوعة بالتنسيق مع الإدارة العامة للتدريب بالشركة القابضة، وذلك من أجل رفع كفاءة العاملين داخل الشركة، وتوفير سبل الحماية الكاملة طبقا للإجراءات العالمية المتبعة.

وكانت الشركة نظمت الاسبوع الماضي دورة تدريبية حول الرقمنة الإدارية ودورها في إتخاذ القرار.

ونظمت الدورة الإدارة العامة للتدريب بالتعاون مع الشركة القابضة، وتم تنفيذها بنظام "أون لاين"، وبمشاركة 12 شركة، هي مطروح والمنوفية والفيوم ومدن القناة والغربية والجيزة وصرف القاهرة والشرقية وقنا وكفر الشيخ وأسيوط، بالإضافة إلى المنيا الشركة المنظمة.

وتأتي الدورة ضمن سلسلة البرامج التي تنفذها الشركة القابضة وشركاتها التابعة ضمن برامج التحول الرقمي، والتي تساهم في رفع وعي العاملين بالشركات ومساعدتهم في اتخاذ القرارات الإدارية بطريقة فعالة وناجحه بمحاضرة دكتور محمد سعيد منصور، ونخبة من الخبراء في التحول الرقمي.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة المياه، أن الشركة ماضية في إنجاز التحول الرقمي كسبيل لتسهيل الخدمات وتحسين الخدمة للمواطن المنياوي.