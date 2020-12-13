جامعة المنيا تعلن الجدول الزمني والكشوف المبدئية لمرشحي اتحاد الطلاب

تعلن جامعة المنيا، اليوم الأحد، الجدول الزمني لانتخابات اتحاد الطلاب والكشوف المبدئية للمرشحين، على أن يتم تلقي الطعون غدًا الاثنين، وتُفحص يوم الثلاثاء، لتُعلن الكشوف النهائية للمرشحين لعضوية لجان الاتحادات الطلابية الأربعاء المقبل.

وأكد الدكتور مصطفى عبد النبي عبدالرحمن رئيس جامعة المنيا، فتح باب الترشح لعضوية لجان الاتحادات الطلابية بكليات الجامعة، وسحب وتقديم استمارات الترشح وذلك وفقًا للجدول الزمني المنظم للقواعد وإجراءات الانتخابات، الذي تم إعلانه للفرق الدراسية، وذلك بعد تشكيل لجنة عليا؛ لمتابعة سير الانتخابات وتقديم تقرير يومي مفصل عنها منذ بدايتها، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية خلال العملية الانتخابية.

وقال رئيس الجامعة، إن الاتحادات الطلابية هي التنظيمات الشرعية المنتخبة الممثلة للطلاب، والمعبرة عن آرائهم وطموحاتهم، بهدف تعميق أسس الديموقراطية لدي الطلاب والعمل بروح الفريق، وصقل مواهب الطلاب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، وتشجيعهم على المشاركة في الأنشطة وذلك وفقاً للتقاليد والأعراف الجامعية.

من جانبه، أكد الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، تشكيل لجنة عليا للإشراف على سير العملية الانتخابية برئاسة رئيس الجامعة، ونائبه لشئون التعليم والطلاب، وعضوية الدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق، والدكتور هاني العربي مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، ووليد عبد القوي مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وعضوية الطالب أحمد عازي بكلية طب الأسنان ممثلاً عن الطلاب، والطالبة ميرنا أسامة بالسياحة والفنادق ممثلة عن الطالبات، كما تم تشكيل لجنة إدارية مكونة من الدكتور حسام عبد الرحيم مقرر فريق طلاب من أجل مصر، ومديري الادارات برعاية الطلاب، وذلك بما يوفر بيئة تنافسية عادلة تمكن الطلاب من اختيار مرشحيهم.

يشار أن جامعة المنيا، تنظم مسابقات رياضية بكافة الكليات، ضمن الأنشطة الطلابيه التي تنمي قدرات ومواهب الطلاب.