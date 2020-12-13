1.5 مليار جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء بجنوب القاهرة 

أوضح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة، لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء، لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقًا لمعايير الجوده وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية، والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وفي نطاق قطاعات شبكات القاهرة والذي يبلغ عدد المشتركين به 1.7 مليون مشترك نجحت الشركة في تحقيق عدد من الإنجازات وذلك خلال الفترة من يونيو 2014 حتى أكتوبر 2020، متضمنة تنفيذ أعمال توسعات وإحلال وتجديد بتكلفة إجمالية 1.5 مليار جنيه لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين.

تمّ تطوير برنامج خدمة العملاء الموجود بجميع إدارات الشركة من خلال استحداث خدمة "الشباك الواحد" لتقديم جميع خدمات الشركة من خلاله، بحيث يتعامل المشترك مع شباك واحد للحصول على الخدمة، وذلك عن طريق إنشاء أكثر من شباك واحد في نفس الإدارة لتقديم الخدمة من خلاله، وتمّ تطبيق ذلك النظام في جميع إدارات الشركة في 50 إدارة فرعية، وتمّ مراجعة التوقيتات الزمنية بأداء جميع الخدمات التي تقدمها الشركة، والتي تمّ الاتفاق عليها مع الشركه القابضة وباقي شركات التوزيع.

وجرى إنشاء إدارة لخدمة المستثمرين بقطاعات شبكات القاهرة بمدينة المعادي لخدمة المستثمرين فقط، وذلك لإنهاء إجراءات المستثمرين الذين تقع استثماراتهم في نطاق الشركة، وتسهيل وتقليل زمن الإجراءات لأقصى مدى، وتمّ تخفيض الحد الأقصى لفترة الدورة المستندية الخاصة بتوصيل التيار الكهربائي لتصبح 18 يومًا.

وحول برنامج القراءة الموحد والذي يهدف إلى تقليل الأخطاء البشرية عن طريق أخذ صورة للعداد على الطبيعة لمطابقتها بالقراءة، تمّ تفعيل البرنامج في جميع إدارات الشركة بـ50 إدارة فرعية.

وحول السداد الإلكتروني خلال الفترة من يونيو 2014 حتى أكتوبر 2020، بلغت عدد عمليات السداد الإلكتروني للعدادات الميكانيكية والرقمية في نطاق عمل الشركة 2.2 مليون عملية سداد بإجمالي 580 مليون جنيه.

وفيما يتعلق بموقف الضبطية القضائية ومحاضر سرقات التيار خلال الفترة من يونيو 2014 حتى أكتوبر 2020، تمّ تحصيل مبلغ وقدره حوالى 1 مليار جنيه لكمية طاقة كهربية تقدر بـ260 مليون ك.و.س بقطاعات شبكات القاهرة، ويجرى تكثيف حملات التفتيش على سرقات التيار.