إقبال ملحوظ على التصويت بجولة الإعادة بلجان الشيخ زويد بسيناء

تشهد لجان مدينة الشيخ زويد في جولة الإعادة من انتخابات مجلس النواب بمحافظة شمال سيناء إقبال كبير من الناخبين خاصة كبار السن والمرأة السيناوية.

وأكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، علي انتظام اللجان في استقبال الناخبين دون أي معوقات مشيرًا إلى إقبال الناخبين علي مختلف لجان المحافظة وخاصة لجان الشيخ زويد وبئر العبد والعريش.

وأشار المحافظ إلي توفير كافة الخدمات وتيسير إجراءات الناخبين في مختلف لجان المحافظة مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك بتعقيم اللجان قبل الانتخابات وتوقيع الكشف على المواطنين من خلال الكواشف الحرارية.

ولفت المحافظ إلي قيام غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام محافظة شمال سيناء بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن بمتابعة سير وانتظام لجان الانتخابات مؤكدا علي عدم تلقي الغرفة أي إخطارات أو شكاوي تؤثر علي سير العملية الانتخابية.

وقال المحافظ إلي إن الجهاز التنفيذي بشمال سيناء يقف علي الحياد وعلي مسافة واحدة من المرشحين الأربعة قي جولة الإعادة ، وأن الفائز سيتم تهنئته، فهم جميعًا أبناء شمال سيناء مشيرًا إلى انتظام العمل في جميع اللجان وخاصة لجان وسط سيناء والشيخ زويد، حيث بدأت اللجان عملها في المواعيد المحددة.

وتضم شمال سيناء لجنة عامة واحدة على مستوى مراكز وأقسام المحافظة و30 مركزا انتخابيًا، تضم عدد 83 لجنة فرعية مقيدًا بها 273 ألفًا و178 صوتًا انتخابيًا كما تضم محافظة شمال سيناء دائرتين مخصص لهما مقعدين فرديين يتنافس عليهما 4 مرشحين بواقع مرشحين في كلا دائرة ، بعد وصولهما لجولة الإعادة من بين 31 مرشحًا بالجولة الأولي.من جانبه أكد أيهاب بكير سكرتير مجلس مدينة الشيخ زويد، علي تطهير وتعقيم لجان الانتخابات بالشيخ زويد قبل عملية الانتخابات، بجانب توفير كافة الخدمات بها، وتوفير سيارة إسعاف بمحيط اللجان.