صور.. تصدع عقارين صادر لهما قرارات إزالة بمنطقة محرم بك في الإسكندرية

شهدت منطقة محرم بك بحي وسط الإسكندرية، صباح اليوم الأحد، تصدع عقارين مأهولين بالسكان.

وورد بيان لغرفة العمليات الرئيسية بمحافظة الإسكندرية بسقوط كتلة خرسانية في منور عقار، ما أدى إلى تصدع وشروخات بطول العقار وفصل في الحوائط رقم 17 بشارع حسبو من شارع جرين بمنطقة محرم بك التابعة لحي وسط، والمكون من دور أرضي و11 دور علوي، وانفصل عن العقار المجاور رقم 9 والمكون من أرضي و14 طابقًا علويًا.

وانتقل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لموقع الحادث، موجها بإخلاء العقارين 9 و17 من دون المنقولات ، وتكليف مديرية التضامن الاجتماعي لاتخاذ اللازم تجاه السكان، فضلًا عن تكليف كافة الجهات الأخرى المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وفصل كافة المرافق حفاظا على أرواح المواطنين والعقارات المجاورة.

يُذكر أن العقار رقم 17 من شارع حسبو مرخص حتى الدور الرابع، وصادر له 10 قرارات إزالة حتى الدور الحادي عشر منذ عام 2002، والعقار رقم 9 مرخص حتى الدور الرابع، وصادر له 16 قرار إزالة حتى الدور الرابع عشر منذ عام 2011، وتم إخلاءهما بالكامل .

وأهابت محافظة الإسكندرية بالمواطنين بضرورة الابتعاد عن محيط العقارين ليتسنى للمسؤولين القيام بأعمالهم، والتواصل فورًا مع غرفة العمليات الرئيسية في حين وجود أي تداعيات أخري.

وقال اللواء علاء يوسف، رئيس حي وسط الإسكندرية، إنه جاري اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حفاظا على حياة السكان والعقارات المجاورة.