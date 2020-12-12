محافظ الفيوم: تحسن الخدمة في المستشفيات خلال شهر من الآن

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إنه مع بداية أزمة كورونا صدر توجيه من قبل وزارة الصحة لرفع كفاءة مستشفيات الصدر والحميات ومستشفي العزل، وهو ما تم من قبل، موضحًا أن مستشفى الحميات في المحافظة قاربت على التشغيل، حيث بدأ التشغيل التجريبي في بعض القطاعات فيها.

وأضاف "الأنصاري"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC" والذي تقدمه الإعلامية سارة حازم والمذاع على فضائية "DMC"، أن وزير الصحة وعد بأن يتم الانتهاء من الأعمال الموجودة في مستشفى الصدر بالفيوم في غضون أسبوعين من الآن، كما تم طلب استخدام التمويل لرفع كفاءة شبكات الغاز بالمستشفيات التي تستقبل مصابي كورونا، لأن المريض يحتاج إلى الدعم بغاز الأكسجين.

وأوضح، أن محافظة الفيوم بها 9 مستشفيات، جزء منهم لم يكن بحاجة إلى رفع كفاءة شبكة الغازات، ولكن سيتم رفع كفاءة 6 مستشفيات بشبكة الغازات بتكلفة 28 مليون جنيه، بالإضافة إلى زيادة سعة الأكسجين في مستشفيات العزل ومستشفيات التأمين الصجي حتى تعمل بكامل كفاءتها.

وأكد "الأنصاري"، أنه من المتوقع أن تبدأ الأعمال في غضون أسبوع، وستكون معدلات التركيز والإنجاز ستكون عالية، وفي غضون شهر من الآن سيشعر المواطنين بالفارق.

وأشار، إلى أن المحافظة تقوم برفع كفاءة الفريق الطبي واستمرار التدريب على رأس العمل ضمن النقاط الهامة بجانب حملات التوعيه، كما تم إجراء حملات تنشيطية خلال الأسابيع الماضية للفريق الطبي، مع الحفاظ على الاجراءات الاحترازية للموطنين بشكل عام كونهم خط الدفاع الأول في جائحة كورونا.

وتابع محافظ الفيوم: "هناك متابعه يومية كل 6 ساعات على كافة المستشفيات، وبنكون عارفين نسبة الاشغالات قد إيه، وبنتابع الفرق الطبية والسعة التشغيلية وتوزيع للمرضي بشكل متزن من قبل إدارة الطب العلاجي بالمديرية".