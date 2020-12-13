"الإسكان": المرحلة الأولى من ممشى أهل مصر وفرت 4 آلاف فرصة عمل مباشرة

قال المهندس طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان للمرافق، إن تدشين مشروع ممشى أهل مصر يأتي ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير نهر النيل من حلوان جنوبا حتى شبرا الخيمة شمالا من أجل استغلاله، مشيرًا إلى أن العمالة كلها مصرية خالصة بواقع 4 آلاف شخص للمرحلة الأولى فقط، بالإضافة إلى العمالة غير المباشرة.

وأضاف الرفاعي خلال تصريحات مع رامي محمد مراسل برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon، وتقدمه الإعلامية هدير أبو زيد: "نعمل على تطوير نهر النيل من حلوان حاتي شبرا من خلال عدة مراحل، الأولى من كوبري 15 مايو حتى كوبري إمبابة بطول 1900 متر وبدأنا التنفيذ فيها منذ عام ونصف تقريبًا، ووصلت نسبة التنفيذ 95%، وذلك لكي نعمل على زيادة معدل نصيب الفرد من المسطحات الخضراء لأن القاهرة اكتظت بالسكان ولم يعد بها مناطق خضراء كثيرة، وبالتالي كان لا بد من خلق بعض هذه المناطق".

وتابع، أن الدولة المصرية تهدف من خلال هذا المشروع إلى خلق مناطق جذب سياحي داخل المدن لأن القاهرة من أكبر المناطق التي فيها سياحة لكنها ليست مستغلة: "لدينا فرق في المنسوب بين المسار الموازي لنهر النيل والطريق أعلاه، لذلك فإننا بدأنا نخلق مسارا موازيا تحت بعرض 6.5 متر، من أجل تنشيط السياحة والاستثمار عن طريق إقامة مراسي على طول المسار ومراكب سياحية وإقامة مهرجانات داخله".

وأردف: "وسنعمل على إقامة أنشطة ثقافية وترفيهية مثل الندوات والاحتفالات القومية ولهذا فإننا قمنا بتدشين 19 مبنى تشمل 62 محلا و5 كافيتريات و5 مطاعم إلى جانب 3 جراجات بسعة 180 فردا".

ولفت، إلى أن المسرح العائم بممشى أهل مصر يسع 774 فردا وجرى الانتهاء منه بشكل كامل وسيجري استغلاله في إقامة مهرجانات واحتفالات وسيتم التنسيق مع وزارة الثقافة والشباب والرياضة لعمل مهرجانات في هذا المكان على أحسن استغلال: "وإلى جانب هذا المسرح فإن لدينا 3 مدرجات تسع نحو 1240 فردا لكي نسمح لأكبر عدد من المواطنين والأهالي في العاصمة بالتمتع بهذا الممشى".

وواصل: "لم ننسَ ذوي الهمم، وأنشأنا لهم رامبات لتسهيل الدخول والخروج من الممشى إلى جانب مخصصة لركن سياراتهم الخاصة، ونرجع الفضل في تنفيذ كل المشروع إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الداخلية، وسننفذ مرحلة ثانية بداية من كوبري 15 مايو حتى كوبري قصر النيل ومن كوبري إمبابة إلى كوبري الساحل، ولدينا مرحلة ثالثة من كوبري الساحل حتى كوبري تحيا مصر ومن كوبري قصر النيل حتى كوبري الجامعة".