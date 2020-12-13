التثقيف الصحي بشمال سيناء: إصابات كورونا تتزايد بالعريش والشيخ زويد

حذر الدكتور حاسم حمدي، مدير إدارة التثقيف بمديرية الصحة بشمال سيناء، من تهاون الأهالى من بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال "حاسم" إن الموجة الثانية لفيروس كورونا ستكون خطيرة في حال عدم اتباع الإجراءات الاحترازية، مشيراً إلى أن الإصابات بالفيروس في تزايد في العريش والشيخ زويد وبئر العبد وتوابعها الأخرى.

وناشد المواطنين بضرورة اتباع التعليمات وارتداء الكمامة وعدم المصافحة، والبعد عن الأماكن المزدحمة سواء في الأسواق أو سرادق العزاء والأفراح.

يذكر أنه تم تحويل 8 حالات من مستشفى الشيخ زويد إلى مستشفى العريش العام بعد الاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور طارق شوكة وكيل وزاة الصحة بشمال سيناء، إنه تم تسجيل عدد 8 حالات شفاء، ولا توجد حالات إصابة أو وفيات جديدة، مشيرا إلى أن إجمالى عدد الحالات الإيجابية المصابة بالفيروس يبلغ 175 حالة، وقد ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 836 حالة، ووفاة مدرس يبلغ من العمر 53 عاما.

وأكد وجود عدد 10 حالات تتلقى العلاج بالمستشفيات و69 حالة أخرى تحت العزل المنزلي، مطالبا المواطنين بضرورة توخى الحيطة والحذر واتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من المرض.