صحيفة: قطع الطريق على العابثين بأمن ليبيا سبيل إفشال مخطط أردوغان

قالت صحيفة "البيان" الإماراتية، اليوم، إن قطع الطريق على العابثين بأمن ليبيا هو السبيل الوحيد لإفشال مخطط رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان الذي يسعى إلى تمديد الفوضى والخراب والاستثمار فيها على حساب السلام.

وذكرت الصحيفة الإماراتية، في افتتاحيتها تحت عنوان "ليبيا عصيّة على مخططات أردوغان"، أن النظام التركي، الذي نشر الفوضى والإرهاب في ليبيا ونهب أموالها من النفط، لا يبدو أنه مستعد للتراجع عن خطواته والاكتفاء بما سرق، فما يزال يطالعنا كل يوم بأشكال متجددة من الاستفزاز والحشد العسكري للعودة إلى المواجهة العسكرية ونسف أية مبادرة للحوار بين الفرقاء الليبيين.

وأوضحت "البيان"، أن أردوغان يجاهر بجريمة الإرهاب، من خلال شحن مقاتلين ينتمون لجماعات إرهابية في ليبيا والدفع بمرتزقة من بلدان أخرى، لتوسيع دوره في المنطقة، فهو استباح أرض هذا الشعب ممراً للقتلة والإرهابيين، ضارباً عرض الحائط بمبادئ القانون الدولي والقيم الإنسانية، ويؤسس إلى إعادة صوغ الإرهاب وفق ما يخدم توجهاته السوداء، ويظن أنه بالتصعيد العسكري والتهويل سيمكنه من الاستفادة من التناقضات السياسية الدولية لتحقيق المكاسب.

وأضافت الصحيفة الإماراتية: "لكن لا يدرك أنه لا تسامح مع من يظن أن الأمن الوطني الليبي ليس خطاً أحمر، فالجيش والشعب سيكونان سداً منيعاً لكل من تسول له نفسه الوصاية على ليبيا".