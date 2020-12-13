245 وظيفة شاغرة بـ3 جامعات مصرية.. تعرف على الشروط ورابط التقديم

أعلن عدد من الجامعات المصرية عن حاجتها لشغل 245 وظيفة، مقسمة إلى معيد، مدرس مساعد، مدرس، أستاذ، أستاذ مساعد، أمين كلية، وعدد من الوظائف الأخرى المتاحة، وذلك وفقا لما أعلنته بوابة الوظائف الحكومية.

وتستعرض "الوطن" التفاصيل الكاملة لكل وظيفة، الشروط، الأوراق المطلوبة، المهارات الأساسية والفنية، المؤهل، سنوات الخبرة، رابط التقديم، وموعد التقديم.

تفاصيل وظائف جامعة الزقازيق

أعلنت جامعة الزقازيق عن احتياجها لشغل وظيفة، أمين كلية الحقوق، ومدير عام المطبعة.

تفاصيل وظيفة أمين كلية الحقوق

يتولى شاغلها الإشراف العام على تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات التي تحكم نظام العمل بالكلية وتنفيذ السياسات المالية والإدارية والتعليمات التي تصدرها السلطات المختصة ومتابعة إجراءات العمل بالكلية.

ـ آخر موعد للتقديم 7 يناير 2021.

تفاصيل وظيفة مدير عام المطبعة

​يتولى شاغلها الإشراف العام على تنفيذ كل الخطط والسياسات والتي يقررها مجلس الإدارة ووضع البرامج التفصيلية لإنجاز تلك الخطط والسياسات ومتابعة إنجازها.

ـ آخر موعد للتقديم 7 يناير 2021.

المستندات المطلوبة لشغل وظائف جامعة الزقازيق

ـ بيان بالحالة الوظيفية معتمدا وموضحا به التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية والخبرات النوعية والزمنية والوظائف الإشرافية التي شغلها والدورات التدريبية ونوعها ومكانها وخطابات الشكر والجزاءات والإجازات إن وجدت وتقارير الكفاية للإداء عن الثلاث سنوات الأخيرة.

ـ بيان تفصيلي عن إنجازاته واسهاماته معتمدا من السلطة المختص.

ـ مقترحاته لتطوير العمل ويراعى في المقترح أن يتضمن أهدافا محددة زمنيا وقابلة للقياس والتطبيق ومشتملة على وسائل التحقيق في حدود الإمكانيات المالية والبشرية المتاحة وتوضيحا لمهاراته القيادية وقدراته العلمية والعملية ومدى إجادته للغات الأجنبية ومعرفته بعلوم الحاسب الآلي ومدعما بالمستندات.

تفاصيل وظائف جامعة المنوفية

أعلنت جامعة المنوفية عن احتياجها لشغل وظيفة، مدرس، ومدرس مساعد بكلية طب الأسنان.

ـ آخر موعد للتقديم 31 ديسمبر2020.

ـ عدد الأشخاص المطلوبة لشغل وظيفة مدرس 8 أشخاص.

ـ عدد الأشخاص المطلوبة لشغل وظيفة مدرس مساعد 10 أشخاص.

المستندات المطلوبة لشغل وظائف جامعة المنوفية

ـ شهادة الميلاد كمبيوتر.

ـ الموقف من التجنيد ساريا.

ـ صحيفة الحالة الجنائية.

ـ عدد 6 صور شخصية حديثة.

ـ الشهادات الدراسية.

ـ صورة بطاقة الرقم القومي.

ـ ترخيص مزاولة المهنة.

ـ شهادة الامتياز.

ـ شهادة تقدير سنوات الدراسة بالدرجات موضحا بها كل مادة على حده معتمدة ومختومة.

ـ شهادة الماجستير.

ـ ثلاثة نسخ من رسالة الماجستير.

ـ شهادة تزكية المشرف على رسالة الماجستير معتمدة ومختومة بالنسبة لمن يعمل بالحكومة أو القطاع العام يقدم موافقة صريحة من جهة العمل على التقدم للإعلان معتمد ومختوم مع بيان حالة بالتدرج العلمي والوظيفي معتمد ومختوم.

ـ وبالنسبة لغير العاملين بالحكومة أو القطاع العام يقدم إقرار بعدم العمل.

طريقة التقديم لوظائف جامعة المنوفية

​تقدم الطلبات شخصيا باسم أمين عام الجامعة بمقر إدارة الجامعة بالإدارة العامة لشؤون هيئة التدريس بشبين الكوم مستوفاة طوابع الجامعة.

التخصصات المطلوبة لوظيفة مدرس مساعد ومدرس

ـ بيولوجيا الفم والأسنان.

ـ خواص مواد طب الأسنان.

ـ الاستعاضة الصناعية المثبتة للأسنان.

ـ الاستعاضة الصناعية المتحركة للأسنان.

تفاصيل وظائف كلية الآثار جامعة دمياط

أعلنت جامعة دمياط عن احتياجها لشغل وظيفة، مدرس، وأستاذ بكلية الآثار.

ـ آخر موعد للتقديم 16 ديسمبر 2020.

ـ عدد الأشخاص المطلوبة لشغل وظيفة مدرس 9 أفراد.

ـ عدد الأشخاص المطلوبة لشغل وظيفة أستاذ فردين.

طريقة التقديم لوظائف كلية الآثار جامعة دمياط

​تقدم الطلبات مع المستندات المطلوبة باسم عميد كلية الآثار وتسلم باليد لكلية الآثار ولن يلتفت إلى الطلبات التي ترد بالبريد أو التي ترد بعد المدة المحددة بالإعلان.

المستندات المطلوبة لوظائف كلية الآثار جامعة دمياط

ـ صحيفة الحالة الجنائية.

ـ عدد 5 نسخ من الأبحاث المنشورة للمتقدم لوظيفة أستاذ.

ـ للمتقدم لشغل الوظائف المذكورة بالإعلان تقديم ما يفيد الخبرة التدريسية ومدتها معتمدة من إحدى الجامعات المعترف بها.

ـ ملخص للسيرة الذاتية للمتقدم موضحا به خبرته العلمية والعملية والأكاديمية للوظيفة المتقدم إليها مرفقا بها المستندات التي تؤيد صحة ما ورد فيها.

ـ يشترط في المتقدم لشغل أستاذ أن يكون قد تم ترقيته بالفعل وقت تقديم أوراقه، وذلك من اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين بالمجلس الأعلى للجامعات.

ـ يشترط موافقة جهة العمل للمتقدم للوظيفة إذا كان يعمل في جهة أخرى أو تقديم إقرار كتابي بعدم العمل في حالة عدم عمله.

ـ تقديم بيان حالة وظيفية من جهة العمل السابقة لمن سبق إنهاء خدمته مبينا أسباب إنهاء الخدمة.

ـ بعد استيفاء الشروط والإجراءات وتطبيق قواعد المفاضلة للتعيين طبقاً لقانون تنظيم الجامعات وقانون الخدمة المدنية ولائحتهما التنفيذية وتعديلاتهما واجتياز المقابلة الشخصية، تكون الأولوية لمن له خبرة تدريسية.

تفاصيل وظائف كلية التمريض جامعة دمياط

أعلنت جامعة دمياط عن احتياجها لشغل وظيفة، مدرس مساعد، مدرس، أستاذ مساعد، أستاذ، معيد، بكلية التمريض.

ـ آخر موعد للتقديم 16 ديسمبر 2020.

ـ عدد الأشخاص المطلوبة لشغل وظيفة مدرس 4 أفراد.

ـ عدد الأشخاص المطلوبة لشغل وظيفة مدرس مساعد 20 فرد.

ـ عدد الأشخاص المطلوبة لشغل وظيفة أستاذ مساعد 6 أفراد.

ـ عدد الأشخاص المطلوبة لشغل وظيفة أستاذ فردين.

ـ عدد الأشخاص المطلوبة لشغل وظيفة معيد 31 فردا.

شروط وظائف كلية التمريض بجامعة دمياط

ـ يشترط في المتقدم لشغل إحدى الوظائف المعلن عنها استيفاء الشروط الواردة بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات والقانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية لكل منهما وتعديلاتهما.

طريقة التقديم لوظائف كلية التمريض جامعة دمياط

قدم الطلبات مع المستندات المطلوبة باسم عميد كلية التمريض وتسلم باليد لكلية التمريض ولن يلتفت إلى الطلبات التي ترد بالبريد أو التي ترد بعد المدة المحددة بالإعلان.

تفاصيل وظائف كلية الحاسبات والمعلومات جامعة دمياط

أعلنت جامعة دمياط عن احتياجها لشغل وظيفة، مدرس، أستاذ، و أستاذ مساعد بكلية الحاسبات والمعلومات.

ـ آخر موعد للتقديم 16 ديسمبر 2020.

ـ عدد الأشخاص المطلوبة لشغل وظيفة مدرس 2.

ـ عدد الأشخاص المطلوبة لشغل وظيفة أستاذ مساعد 2.

ـ عدد الأشخاص المطلوبة لشغل وظيفة أستاذ 2.

شروط التقدم لوظائف كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة دمياط

ـ يشترط في المتقدم لشغل إحدى الوظائف المعلن عنها استيفاء الشروط الواردة بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات والقانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية لكل منهما وتعديلاتهما.

طريقة التقديم لوظائف كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة دمياط

تقدم الطلبات مع المستندات المطلوبة باسم عميد كلية الحاسبات والمعلومات وتسلم باليد لكلية الحاسبات والمعلومات ولن يلتفت إلى الطلبات التي ترد بالبريد أو التي ترد بعد المدة المحددة بالإعلان.

المستندات المطلوبة للتقدم إلى وظائف كلية الحاسبات والمعلومات

ـ أصول الشهادات والمؤهلات العلمية.

ـ الموقف من التجنيد.

ـ صورة بطاقة الرقم القومي.

ـ صحيفة الحالة الجنائية.

ـ عدد 5 نسخ من الأبحاث المنشورة للمتقدم لوظيفة أستاذ.

ـ للمتقدم لشغل الوظائف المذكورة بالإعلان تقديم ما يفيد الخبرة التدريسية ومدتها معتمدة من إحدى الجامعات المعترف بها.

ـ ملخص للسيرة الذاتية للمتقدم موضحا به خبرته العلمية والعملية والأكاديمية للوظيفة المتقدم إليها مرفقا بها المستندات التي تؤيد صحة ما ورد فيها.

ـ يشترط في المتقدم لشغل أستاذ أن يكون قد تم ترقيته بالفعل وقت تقديم أوراقه، وذلك من اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين بالمجلس الأعلى للجامعات.

ـ يشترط موافقة جهة العمل للمتقدم للوظيفة إذا كان يعمل في جهة أخرى أو تقديم إقرار كتابي بعدم العمل في حالة عدم عمله

ـ تقديم بيان حالة وظيفية من جهة العمل السابقة لمن سبق إنهاء خدمته مبيناً أسباب إنهاء الخدمة.

ـ بعد استيفاء الشروط والإجراءات وتطبيق قواعد المفاضلة للتعيين طبقاً لقانون تنظيم الجامعات وقانون الخدمة المدنية ولائحتهما التنفيذية وتعديلاتهما واجتياز المقابلة الشخصية، تكون الأولوية لمن له خبرة تدريسية.

تفاصيل وظائف كلية الطب البشري جامعة دمياط

أعلنت جامعة دمياط عن احتياجها لشغل وظيفة، مدرس مساعد، مدرس، أستاذ مساعد، أستاذ، معيد، بكلية الطب البشري.

ـ آخر موعد للتقديم 16 ديسمبر 2020.

ـ عدد الأشخاص المطلوبة لشغل وظيفة مدرس 10.

ـ عدد الأشخاص المطلوبة لشغل وظيفة أستاذ مساعد 25.

ـ عدد الأشخاص المطلوبة لشغل وظيفة أستاذ 21.

ـ عدد الأشخاص المطلوبة لشغل وظيفة معيد 30.

ـ عدد الأشخاص المطلوبة لشغل وظيفة مدرس مساعد 30.

للاطلاع على المستندات والتخصصات المطلوبة من خلال الضغط هنا.

تفاصيل وظائف كلية الهندسة جامعة دمياط

أعلنت جامعة دمياط عن احتياجها لشغل وظيفة، مدرس، أستاذ مساعد، أستاذ، معيد، بكلية الهندسة.

ـ آخر موعد للتقديم 16 ديسمبر 2020.

ـ عدد الأشخاص المطلوبة لشغل وظيفة مدرس 5.

ـ عدد الأشخاص المطلوبة لشغل وظيفة أستاذ مساعد 6.

ـ عدد الأشخاص المطلوبة لشغل وظيفة أستاذ 2.

ـ عدد الأشخاص المطلوبة لشغل وظيفة معيد 16.

للاطلاع على المستندات والتخصصات المطلوبة من خلال الضغط هنا.