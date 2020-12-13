"القوى العاملة" تعلن توفير 225 فرصة عمل في إيطاليا

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بميلانو- إيطاليا، في توفير 225 فرصة عمل داخلية، وتحصيل مستحقات مواطن مصري بلغت 670 يورو، أي ما يوازي 12 ألفا و663 جنيهًا.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، إنَّ وزير القوى العامة تلقى تقريرًا في هذا الخصوص عبر مكتب التمثيل العمالي بميلانو، أشار فيه الملحق العمالي مجدي حسنين رئيس المكتب إلي أنه خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، إلى أنَّه تسوية 39 شكوي وديًا للعمالة المصرية مع أصحاب الأعمال، وإحالة شكوتين للقضاء، وما زال هناك 47 شكوى تحت البحث والدراسة، وذلك من إجمالي 88 شكوى.

وكان وزير القوى العاملة، قد كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولًا بأول.

وتابع الملحق العمالي، أنَّ إجمالي الزيارات واللقاءات الاستشارات التي أجراها تقدر بـ339 لقاءً وزيارة، منها 240 استشارة عمالية، و8 لقاءات، إضافة إلى 82 زيارة ميدانية، و9 للجهات الحكومية لحل مشاكل العمالة بهذه الجهات، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية المطبقة للوقاية من تداعيات فيروس كورونا.