أذربيجان: مقتل 4 جنود في اشتباكات بإقليم ناجورني كاراباخ

أعلنت وزارة الدفاع الأذرية، مقتل 4 جنود في اشتباكات وقعت بإقليم ناجورني كاراباخ، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، اليوم.

وكان وزارة الدفاع الروسية، قالت مساء أمس السبت، إنه تم رصد أول انتهاك لنظام وقف إطلاق النار في إقليم قره باج.

وقالت الوزارة الروسية، في بيانها اليومي حول نشاط قوات حفظ السلام الروسية المنتشرة في المنطقة: "في 11 ديسمبر، تم رصد انتهاك واحد لوقف إطلاق النار في مقاطعة هادروت" في قره باغ.

وناقش وزير الدفاع الأرميني، فاجارشاك هاروتيونيان، الذي يقوم بزيارة عمل إلى موسكو، مع نظيره الروسي، سيرجي شويجو، انتهاك نظام وقف إطلاق النار بمنطقة هادروت في قره باج.

وقالت وزارة الدفاع الأرمينية في بيان، اليوم، إن القوات الأذربيجانية تمكنت من الدخول إلى قرية "إن تاهر" وكذلك الاقتراب من قرية "ختسابيرد".

وأضافت وزارة الدفاع الأرمينية، أن "نتيجة الاستفزاز الأذربيجاني أصيب 6 أشخاص أرمن بجروح، وتكبد العدو خسائر".

واتهمت وزارة الدفاع الأرمنية، أمس السبت، القوات الأذربيجانية باستئناف عملياتها الهجومية باتجاه بلدتين في جنوب قره باج، فيما حملت باكو الجانب الأرمني المسؤولية عن خرق الهدنة.