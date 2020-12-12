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إصابة 6 أشخاص في حادث مروري بـ"صحراوي" بني سويف

كتب:

عمرو رجب
11:14 م | السبت 12 ديسمبر 2020
مستشفى بني سويف التخصصي

مستشفى بني سويف التخصصي

أصيب 6 أشخاص في حادث سير، مساء اليوم السبت، إثر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي، ونقلتهم 3 سيارات إسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

واستقبل مستشفى بني سويف التخصصي، 6 مصابين جراء الحادث، وهم: حكمت راتب سلطان، 75 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، وعادل صالح زكريا، 46 سنة، مصاب بجروح وكدمات متفرقة، وسيد سلطان راتب، 42 سنة، مصاب بنزيف بالأنف وجروح وكدمات متفرقة، ونورة سلطان راتب، 38 سنة، مصابة بكسر مضاعف بالساق اليسري، وشريف حنفي عبدالمنعم، 32 سنة، مصاب بجروح وكدمات متفرقة، وايمان سلطان راتب، 31 سنة، مصابة بجروح وكدمات متفرقة، وجميعهم يقيمون بمدينة حلوان.

وتم إجراء الإسعافات الأولية للمصابين الستة، وخضعوا للفحوصات الطبية والمعملية اللازمة، وجارِ تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأن الحادث.

الحادث لم يكن الأول في المحافظة اليوم، بل سبقه اثنان، الأول عندما أصيب نائبي رئيس محكمة النقض ووكيل تفتيش قضائي، في حادث سير، إثر إنقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي، وجميعهم يقيمون محافظة سوهاج.

والحادث الثاني، عندما لقى شخص مصرعه وأصيب 8 آخرين، في حادث انقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" بالطريق الصحراوي الشرقي، قبل بوابة الكريمات بحوالي 5 كيلومترات، في اتجاه بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

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