قارن قبل الشراء.. مواصفات وأسعار فيات تيبو وMG5

داخل عالم السيارات، تأتي المقارنات بين العديد من الطرازات والعلامات التجارية الرائدة في العالم، الكل يبحث عن التميز وراحة الراكب، وفي كل عام تأتي المقارنات بين العديد من السيارات الجديدة.

وتستعرض "الوطن"، مقارنة بين سيارتي "فيات تيبو" و"MG5".

فيات تيبو

- تتميز سيارة بمحرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي.

- تصل قوة المتور الخاص بها إلى 110 حصان.

- أقصى عزم للدوران النيوتن 152.

- تتسارع السياة من 0 إلى سرعة 100 كم في 11.2 ثانية.

- تحتوي على ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات.

- سعة خزان الوقود الخاص بها تصل لـ45 لتر.

- معدل استهلاك الوقود 6.3 لتر لكل 100 كم.

- عدد أبواب السيارة 4 ومقاس الجنوط 17 بوصة.

- بلد المنشأ للسياراة وتجميعها إطاليا، وتأتي في السوق المصرية بأربع فئات مختلفة التجهيزات وأسعارها كالتالي:

1- مانيوال / PACK1 2021 بسعر 199 ألف جنيه.

2- مانيوال / PACK2 2021 بسعر 214 ألف جنيه.

3- أتوماتيك / PACK1 2021 بسعر260 ألف جنيه.

4- أتوماتيك / HIGHLINE 2021 بسعر 301 ألف جنيه.

إم جي 5

- تحتوي على محرك بسعة 1500 سي سي.

- قوة حصان ميكانيكي 120.

- تبلغ أقصى سرعة لها 180 كيلومترًا في الساعة.

- أقصى عزم للدوران النيوتن 150.

- تستغرق وصولًا لأعلى سرعة 100 كيلومتر، 12.5 ثانية.

- بها ناقل حركة أوتوماتيك، من نوع CVT.

- تستهلك لقطع مسافة 100 كيلومتر، 5.5 لتر من الوقود.

- بلد المنشأ للسيارة الصين، وتأتي بعدة فئات في السوق المصرية، وأسعارها كالتالي:

الفئة الأولى: أوتوماتيك/ CLASSIC 2021 بسعر 217 ألف جنيه.

الفئة الثانية: أوتوماتيك/ COMFORT 2021 بسعر 238 ألف جنيه.

الفئة الثالثة: أوتوماتيك/ LUXURY 2021 بسعر 255 ألف جنيه.