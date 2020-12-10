قارن قبل الشراء.. مواصفات وأسعار "بيجو 301" و"إم جي 5"

دائمًا ما يبحث عشاق السيارات عن السرعة والراحة والإمكانيات، في ظل المنافسات بين الكثير من مصنعي السيارات في العالم، وتأتي كل عام المقارنات بين العديد من الطرازات والعلامات التجارية الرائدة في العالم.

وخلال السطور التالية، تستعرض "الوطن"، مقارنة بين سيارتين، ينتميا إلى فئة السيارات السيدان الاقتصادية في السوق المصري، وجرى الكشف عن الجيل الجديد منهما مؤخرًا، وهما "إم جي 5" و"بيجو 301".

"إم جي 5"

تنتمي السيارة للشركة الصيني "MG" العريقة التي تحظى بمكانة مرموقه في السوق المصري، كما تحتل نسب مبيعات قوية في السوق، وتحتوي على محرك بسعة 1500 سي سي، وقوة حصان ميكانيكي 120، وتبلغ أقصى سرعة لها 180 كيلومترًا في الساعة، كما تستغرق وصولًا لأعلى سرعة 100 كيلومتر، 12.5 ثانية، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، من نوع CVT، وتستهلك لقطع مسافة 100 كيلومتر، 5.5 لتر من الوقود.

وبلد المنشأ للسيارة الصين، وتأتي بعدة فئات في السوق المصري، وأسعارها في السوق المصري كالآتي:

الفئة الأولى: أوتوماتيك/ CLASSIC 2021 بسعر 217 ألف جنيه.

الفئة الثانية: أوتوماتيك/ COMFORT 2021 بسعر 238 ألف جنيه.

الفئة الثالثة: أوتوماتيك/ LUXURY 2021 بسعر 255 ألف جنيه.

"بيجو 301"

وتعتبر شركة "بيجو" من أكبر الشركات الأوروبية، التي تتمتع بمبيعات قوية داخل السوق المصري، خاصة في فئة السيارات الإقتصادية.

وتحتوي السيارة على محرك بسعة 1600 سي سي، وقوة حصان ميكانيكي 115، وتبلغ أقصى سرعة لها 180 كيلومترًا في الساعة، وتستغرق وصولًا لأعلى سرعة 100 كيلومتر، 12.1 ثانية، وبها ناقل حركة أوتوماتيك مزود بـ6 سرعات، وتستهلك لقطع مسافة 100 كيلومتر 6.6 لتر من الوقود.

وبلد المنشأ للسيارة فرنسا، وتُجمع في إسبانيا، وتأتي بعدة فئات في السوق المصري وأسعارها كالآتي:

الفئة الأولى: أوتوماتيك/ ACCESS 2021 بسعر 226 ألف جنيه.

الفئة الثانية: أوتوماتيك/ ACTIVE 2021 بسعر 238 ألف جنيه.

الفئة الثالثة: أوتوماتيك/ ALLURE 2021 بسعر 266 ألف جنيه.