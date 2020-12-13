الكهرباء: تلقينا 940 ألف طلب تحويل من نظام الممارسة لعدادات كودية

قال مصدر في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن المنصة الإلكترونية الموحده لخدمات الكهرباء تلقت أكثر من 940 ألف طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية منذ تفعيلها في شهر يوليو الماضي.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوي الجمهورية تستكمل الإجراءات اللازمة لتنفيذ الطلبات التي تم تقديمها على المنصة الإلكترونية.

مد مهلة تقديم طلبات تحويل ممارسات الكهرباء إلى عدادات كودية لنهاية العام

وأكد أن وزارة الكهرباء قامت بمد المهلة الخاصة بتقديم طلبات تحويل ممارسات الكهرباء إلى عدادات كودية إلى نهاية العام الجاري، نظرا للإقبال الشديد، وحتى يتمكين المواطنين من تقدم الطلبات.

وكانت وزارة الكهرباء، بدأت تلقى طلبات تسجيل تركيب عداد كودي لأصحاب المباني المخالفة أو العشوائية في أول شهر يوليو الماضي عبر المنصة الإلكترونية الموحدة.

ويشترط في تقديم الطلب صورة إيصال الممارسة أو الضبطية القضائية التابعة لوزارة الكهرباء التي تم سدادها وإلا سيتم رفضه.

إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء

وكان مجلس الوزراء وافق على إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة، واستبداله بنظام العدادات الكودية من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016 والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لكافة المنشآت والمباني التي تم توصيل التيار الكهربائي إليها بطريقة غير قانونية، لحين تقنين هذه المنشآت والمباني أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها، ودون أن يرتب ذلك أي حقوق قانونية للمخالفين وقيام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإصدار القواعد التنفيذية بناء على ذلك.