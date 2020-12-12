نقل الطفلة "ميرا" لمعهد ناصر بتوجيهات رئاسية: تعاني من ثقب في القلب

قال الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، إنه جارِ تجهيز سيارة إسعاف لنقل الطفلة "ميرا محمود" إلى مستشفى ناصر بالقاهرة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح وكيل الوزارة بالغربية، أنه تلقى اتصالا هاتفيا من وزيرة الصحة، تطالبه بتجهيز سيارة إسعاف ونقل الطفلة "ميرا" إلى معهد ناصر بالقاهرة، تنفيذا لتوجيهات مؤسسة الرئاسة.

وتعاني الطفلة من ثقب في القلب وارتجاع في الصمام، وتحتاج لعملية قلب مفتوح، وكانت تتابع في مستشفى أبو الريش بالقاهرة، لكن كان صعبا إجراء العملية نظرا لصغر سن الطفلة.

وأوضح حميدة، أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، تتابع حالة الطفلة وجارِ تجهيز سيارة إسعاف مجهزة لنقل الطفلة للقاهرة لتتلقى العلاج.

وفي وقت سابق، قرر الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، صرف مكافأة 50% من الراتب الأساسي للعاملين بالوحدة الصحية بقرية "نواج" تقديرا للجهد المبذول من العاملين في الوحدة الصحية.

وأشاد "حميدة" خلال الزيارة الميدانية بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والاهتمام بأساسيات مكافحة العدوي وتطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بمواعيد العمل ونظافة المكان.

كما وجّه باستمرار تدريب الفرق الطبية على أساليب مكافحة العدوى لضمان الجاهزية، بالإضافة إلى تشديد الرقابة داخل كافة المنشآت الصحية لمتابعة لتطبيق إجراءات مكافحة العدوى سواء فيما يتعلق بأعمال التطهير أو التعقيم أو تنظيم الحركة داخل المنشآت، لافتا إلى أن سلامة الفرق الطبية تأتِ في المقام الأول لأنهم حجر الأساس في المنظومة الطبية بمصر.

رافق وكيل الوزراة خلال الزيارة الدكتورة هيام أبو حمر، مدير إدارة الطب العلاجي، والدكتور هشام شيحة، مدير إدارة المستشفيات، والدكتورة نشوي مازن، مدير إدارة الرعاية الأساسية، والدكتور أحمد شعيب، نائب مدير الإدارة الصحية ثانٍ طنطا.