عاجل.. الصحة تضم مستشفى المطرية التعليمي لعزل مرضى كورونا

أعلن الدكتور محمد فوزي السودة، رئيس الهيئة العامة لمستشفيات والمعاهد التعليمية، عن تشغيل مستشفى المطرية التعليمي بكامل طاقتها السريرية كمستشفى عزل لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد لعلاجهم طبقا لبروتوكول العلاج المعتمد بالوزارة وإجراء كل الإجراءات الجراحية والتداخلية، مع تخصيص قسم خاص لحجز الحالات المصابة من الأطقم الطبية.

وأضاف "السودة" بأن الهيئة خلال الموجة الأولى للجائحة شاركت بـ12 مستشفى من مستشفياتها للعمل كمستشفيات عزل كلي بكامل طاقتها ومع بدء الموجة الثانية تشارك حاليا بثلاث مستشفيات للعزل بصورة كلية لاستقبال مصابي فيروس كورونا.

مدير المسشتفى: المستشفى تم تطويرها خلال الفترة الماضية برفع كفاءة الأقسام الداخلية

وصرح الدكتور وائل الدرندلي مدير عام مستشفى المطرية التعليمي بأن المستشفى تم تطويرها خلال الفترة الماضية برفع كفاءة الأقسام الداخلية وكذلك إحلال وتجديد الأجهزة الطبية كأجهزة الأشعات المقطعية والرنين وأجهزة المعامل وغيرها بأخرى متطورة لضمان دقة وسرعة النتائج، كما تم رفع كفاءة الجهاز الطبي بجميع أفراده من خلال الدورات التدريبية وورش العمل والتي تتم لنقل وتبادل الخبرات من كوادر المستشفى إلى صغار الأطباء وحديثي التخرج لاستمرار تقديم خدمة طبية متميزة بالمستشفى.

وأفاد بأنه تم تجهيز الأقسام الداخلية بالمستشفى لاستقبال الحالات بطاقة 208 أسرة وأقسام الرعاية المركزة بطاقة 43 سرير رعاية مركزة و15 جهاز تنفس صناعي كما تم تجهيز قسم لعزل أية إصابة بالفرق الطبية بطاقة 26 سريرا و8 أسرة رعاية مركزة، وتم توفير كل المستلزمات الطبية لعلاج المرضى وإجراء كل التدخلات الجراحية حيث تتميز المستشفى بإجراء الجراحات الدقيقة كالقسطرة القلبية والمناظير وننفرد بأننا أول مستشفى حكومي أجرى قسطرة مخية لمريض مصاب بفيروس كورونا خلال الموجة الأولى.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان بتقديم كل الخدمات الطبية المتميزة لمصابي فيروس كورونا.