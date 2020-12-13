الصحة: إجراء 3 آلاف تحليل "بي سي آر" لفيروس كورونا يوميا

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، عن إجراء المعامل المركزية لوزارة الصحة، والتي يبلغ عددها 60 معملا على مستوى المحافظات، ما يقرب من 3 آلاف تحليل "بي سي آر" للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد يوميا، لافتا في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن جميع المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة، مزودة بأحدث التقنيات لإصدار شهادات تحليل "البي سي آر".

وتابع المصدر، بأن تزويد وزارة الصحة، بمعامل في مختلف المحافظات أسهم في تخفيف الضغط الذي حدث على المعامل الرئيسية في القاهرة، كما حدث في بداية أزمة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن المعامل الإقليمية بالمحافظات تتولى إجراء مسحات للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، للمواطنين، وكذلك الراغبين في السفر للخارج.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، خروج 211 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 104710 حالات.

وذكرت الوزارة أن إجمالي العدد الذي جرى تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 121089 حالة من ضمنهم 104710 حالات جرى شفاؤها، و6898 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335"، ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف