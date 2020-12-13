الصحة العالمية تعلن وفاة 12 ألف حالة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم، تسجيل نحو 12 ألف حالة وفاة و656 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حول العالم خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت المنظمة، أن حصيلة ضحايا كورونا في العالم ارتفعت خلال اليوم الأخير بواقع 11868 وفاة و656181 إصابة جديدة.

وأشارت الصحة العالمية، الى أن أكثر من 303 آلاف من تلك الإصابات تعود إلى الأمريكتين الشمالية والجنوبية، وتليهما أوروبا بقرابة 275 ألف إصابة، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

ضحايا كورونا حول العالم: أكثر من 1.6 مليون وفاة ونحو 72 مليون إصابة

وارتفع إجمالي عدد الوفيات حول العالم إلى مليون وأكثر من 604 آلاف حالة، فيما اقترب إجمالي المصابين من 72 مليونا حتى الآن.

وأشارت آخر أرقام وإحصاءات جامعة "جونز هوبكنز" الامريكية، إلى ارتفاع حصيلة الوفيات في الولايات المتحدة التي تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررا إلى حوالي 298 ألف حالة، وتجاوز إجمالي عدد الإصابات الـ 16 مليونا.

وفي البرازيل التي تحتل المرتبة الثانية في قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي الوباء، من حيث عدد الوفيات، حصد فيروس كورونا أرواح أكثر من 181 ألف شخص حتى الآن، وبلغ عدد الإصابات فيها نحو 6.9 مليون، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

وتسبب الوباء في وفاة نحو 143 ألف شخص في الهند، وارتفعت حصيلة الإصابات فيها إلى أكثر من 9.8 مليون حتى الآن.

وتأتي المكسيك في المرتبة الرابعة، حيث سجلت حتى الآن نحو 114 ألف وفاة، وتجاوز عدد الإصابات فيها مليون و240 ألفا.

وفي بريطانيا التي تعتبر أكثر دول الاتحاد الأوروبي تضررا جراء تفشي الوباء، تجاوزت حصيلة الوفيات الـ 64 ألفا، وارتفعت حصيلة الإصابات فيها إلى أكثر من 1.8 مليون، تليها إيطاليا كذلك بـ64 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1.8 مليون إصابة، ثم فرنسا بـ57 ألف حالة وفاة، وأكثر من 2.4 مليون إصابة.

وفي المرتبة الثامنة تأتي إيران التي تعتبر أكثر دول الشرق الأوسط تضررا جراء تفشي الوباء، حيث سجلت نحو 52 ألف وفاة، وأكثر من 1.1 مليون إصابة حتى الآن.