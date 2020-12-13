الجيزة تستكمل مسار محور السادات الموازي لشارع الأهرام لاستيعاب الحركة

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ويرافقة اللواء محمد الكيلاني رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبري، بدء تنفيذ أعمال توسعة "كوبري ترسا"، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من أحور محمد أنور السادات الموازي لشارع الأهرام لاستيعاب حجم الحركةعمال التوسعة للطريق لاستكمال مسار م المرورية المتوقعة في حال إجراء غلق كلي وجزئي لبعض القطاعات بشارع الأهرام، في أثناء تنفيذ الخط الرابع من المشروع القومي لمترو الأنفاق.

وأكّد محافظ الجيزة، خلال الجولة التفقدية، أنَّ أعمال التوسعة لذلك القطاع تشمل إزالة 8 باكيات من الجزء العلوي لجسم "كوبري ترسا"، وإنشاء مطلع بديل عنه موازي لجسم الكوبري، ليستخدم كمحور مروري رابط للقادم من شارع ترسا ومتوجه إلى شارع خاتم المرسلين، بهدف تنظيم الحركة المرورية بالمنطقة، مشيراً إلى أنَّ أعمال التوسعة من المقرر الانتهاء منها خلال شهرين حيث سيتمّ تكثيف المجهودات لسرعة إنهاءها.

وأشار "راشد"، إلى أنَّه تمّ وضع رؤية حضارية بالتعاون مع العديد من أجهزة الدولة لتطوير محاور الحركة الرئيسية بالمحافظة لحل الاختناقات المرورية التي تعاني منها عدداً من القطاعات، مبينًا أنَّه يجرى حالياً تطوير محاور "ترسا والمريوطية والمحولات والمنصورية والنيل والسودان"،إضافة إلى رصف وتطوير عدد من الطرق والشوارع الموازية لشارع الأهرام والشوارع الرابطة بين شارع فيصل والأهرام.

وتفقد محافظ الجيزة شوارع الشمس والربيع بالرماية وعمرو بن العاص ومنشأة البكاري وكفر طهرمس، موجهاً حي الهرم ومديرية الطرق برصف وتطوير شارعي الشمس والربيع ورفع كفاءة أعمدة الإنارة بهم لاستغلالهم كشريان مروري لاستيعاب حجم الحركة المرورية القادمة من الطريق الصحراوي وطريق الفيوم، ومتجهاً لشارع الملك فيصل مع تدعيمهم بخدمات مرورية لتسير الحركة المرورية به.

وأشاد محافظ الجيزة، بالتعاون المثمر القائم بين المحافظة وجهاز تعمير القاهرة الكبرى بما يعود بالنفع على المواطنين، لافتاً إلى أنَّه جار دراسة إمكانية إنشاء كوبري معدني لربط شارع الملك فيصل بمحور محمد أنور السادات من خلال شوارع المحولات والمطبعة، مما يسهم في تسهيل الحركة المرورية دون اللجوء إلى استخدام شارع الأهرام وذلك للمتجه لشوارع خاتم المرسلين ومحور ترعة الزمر وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى من المحاور المرورية الجديدة، إضافة إلى أنَّه سيتمّ دراسة إمكانية تطوير وتوسعه شارع عمرو بن العاص كمحور عرضي لربطه بطريق المنشية وكفر طهرمس، والطريق الدائري عن طريق إنشاء مطالع ومنازل للطريق الدائري، ما سيسهم في تفتيت الكثافات المرورية بشارع فيصل وتخفيف الضغط على وصلة الطريق الدائري بالمريوطية.