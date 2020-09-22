مراد مكرم يحضر لألبوم غنائي بـ"العربي": صوتي وحش وهغني

كشف الفنان والإعلامي مراد مكرم، مقدم برنامج الأكيل عبر شاشة قناة "cbc سفرة"، عن تحضيره لألبوم غنائي جديد باللغة العربية تمهيدًا لطرحه قريبًا، وينتمي لنوعية الدراما الغنائية.

وأضاف مراد مكرم، خلال لقاءه مع برنامج MBC Trending، قائلًا: "أصدقائي والمقربين يعلمون مدى حبي للغناء باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وفي محاولات سابقة للغناء باللغة العربية قوبل الأمر بالرفض، وقالوا صوتي بالعربي مع شكله وحش"، متابعًا: "أنا مش مطرب، وفي الغناء بالعربي صوتي فعلًا وحش، ولكن قولنا نجرب لأن التجربة في الفن لعبة".

وأشار إلى أنّه قرر الغناء باللغة العربية بناء على نصيحة الملحن والمؤلف مدحت الخولي، فضلًا عن مديرة أعماله، وخوض التجربة برمتها باعتبارها دراما مُغناة، بمعنى أغنية تحمل في طياتها قصة صغيرة، لافتًا إلى أنّه سجل إحدى الأغنيات بلهجة الفنان الراحل علي الكسار.

وتحدث مراد مكرم، عن استعداده للمشاركة قريبًا في عمل درامي، وفيلم سينمائي، إلا أنّه رفض الإفصاح عن أي تفاصيل، خاصة وأنّ المشروعات الفنية ما زالت في طور الكتابة والتحضير، فضلًا عن رغبة المنتج في عدم التطرق لأي تفاصيل مسبقًا.

سبق وشارك مراد مكرم، في عدد من الأعمال الفنية، بينها "شبر ميّة، ليالي أوجيني، فوق مستوى الشبهات، وعشان خارجين".

وعبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يحرص مراد مكرم، على توجيه عدد من النصائح للأسرة المصرية، تتعلق بتربية الأبناء وكيفية التعامل معهم، خاصة حال وقوع انفصال بين الوالدين.