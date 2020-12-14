يكتبها بيده.. خطوات تحرير طالب الشهادة الإعدادية لاستمارة الامتحانات

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن طلاب الصف الثالث الإعدادي سيُحررون استمارة دخول امتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر لها 23 من يناير القادم.

"الوطن" تستعرض خطوات واشتراطات تحرير استمارة طلاب الشهادة الإعدادية دخول الامتحانات وما يجب أن تتضمنه:

- يُحرر طالب الشهادة الإعدادية الاستمارة بيده.

- تتضمن الاستمارة اسم الطالب بالكامل على أن يُطابق شهادة ميلاده في جميع مواضع الاستمارة.

- يتم وضع 3 صور فوتوغرافية متشابهة مع الطالب مع استمارته ومدون عليها اسمه بالكومبيوتر رباعي من شهادة الميلاد.

- تعتمد الاستمارة بخاتم الشعار بجميع المواقع.

- ختم صورة الطالب، على أن يكون نصف الختم على الصورة، أما النصف الأخر يكون على الاستمارة.

- يتم ختم الصورة الاحتياطية من الخلف.

- يُرفق مع الاستمارة عدد 2 صور واضحة من شهادة ميلاد الطالب بداخل الاستمارة.

- تعتمد صور شهادات الميلاد، وتكون مختومة صورة طبق الأصل.

"التعليم": امتحانات الشهادة الإعدادية تحريرية

وفي سياق متصل، كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت عن ملامح امتحان الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الثالث الإعدادي، ومن أهمها انها ستكون امتحانات تحريرية، وأن الانباء عن استبدالها بأبحاث مجرد شائعات لا حقيقة لها، وأن اسئلة الامتحانات ستقيس فهم الطالب وتحصيله للمواد الدراسية، وأن الطالب سيدفع رسوم 150 جنيه من أجل دخول الامتحانات.

وأكدت "التعليم" أن موعد بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم 23 من شهر يناير القادم، على أن يكون اخر يوم للامتحانات يوم 5 فبراير 2021، وتلتزم كل محافظة بوضع جدول امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية وفقا للمواعيد التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم.

وأشارت إلى أن جميع المدارس على مستوى جميع محافظات الجمهورية ستلتزم بكافة الإجراءات الوقائية داخل لجان الامتحانات، من أجل الحفاظ على سلامة وصحة جميع أفراد منظومة الامتحانات سواء طلاب أو مراقبين أو مشرفين.